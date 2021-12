Autobus ATV in fiamme. Filt Cgil Verona: «Ora basta!»

Un incendio si è sviluppato questa mattina su un autobus a Ca’ di David, in Piazza Roma. Il mezzo si trovava alla fermata, quando ha iniziato ad andare a fuoco. Non è ancora chiara la dinamica dell’incendio; i passeggeri dell’autobus sono stati fatti scendere e il traffico è stato bloccato fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale: non sembrano esserci stati feriti.

Sulla vicenda è intervenuto Raffaello Fasoli, segretario generale Filt Cgil Verona: «Solo quest’anno sono andati a fuoco ben cinque mezzi ATV. Tra i più grandi incendi, oltre a quello di oggi a Cadidavid, ricordiamo il pollicino sulle Torricelle lo scorso agosto, l’autobus che ha preso fuoco in marcia a Vestenava lo scorso ottobre e il rogo di aprile in Borgo Venezia».

«I mezzi coinvolti sono tre a metano e due a gasolio, il che porta ad escludere un problema con un modello specifico. In tutti i casi l’incendio è scaturito da un gusto al motore o da un corto circuito, segno che esiste una gravissima carenza di manutenzione. - prosegue Fasoli - Il personale addetto a questa funzione è troppo poco e ciò compromette, come abbiamo potuto drammaticamente constatare, la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri».

«Ci chiediamo con quale coscienza l’azienda continui a far circolare mezzi in queste condizioni. Vogliono aspettare la tragedia irreparabile per intervenire? - conclude il segretario di Filt Cgil Verona - Chiediamo ad Atv di aumentare il personale addetto alle manutenzioni e di intensificare le operazioni su tutti i mezzi, cosa che avrebbe già dovuto fare fin dal primo campanello d’allarme ad aprile. E’ inaccettabile che si giochi al risparmio sulla pelle dei lavoratori e degli utenti. Chiediamo al Comune, in quanto socio dell’azienda, di intervenire e di sostenere le nostre richieste di trasparenza e di adeguamento degli organici. Il lavoratore che sbaglia deve sempre pagare, mentre nessuno dei manager viene chiamato a rispondere dopo il quinto incidente grave? Ma dove viviamo? Se non avremo risposte certe e rapide non escludiamo nessuna forma di protesta».

ATV cerca personale

Nel frattempo ATV ha avviato un bando per l'assunzione di operatori di manutenzione con scadenza al 10 gennaio.

BANDO CONSULTABILE A QUESTO LINK