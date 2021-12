Cattolica Assicurazioni, AM Best assegna rating "eccellenti"

L’agenzia AM Best ha reso noto oggi di aver assegnato a Cattolica Assicurazioni e a TUA Assicurazioni un Financial Strength Rating pari ad A (Eccellente) e un Long-Term Issuer Credit Rating pari ad “a+” (Eccellente). L’outlook relativo ai suddetti Credit Rating è stabile.

Secondo AM Best i rating riflettono la solidità patrimoniale di Cattolica, che viene valutata come forte, nonché la sua adeguata performance operativa, il profilo di business in linea e un'appropriata gestione del rischio d'impresa. I rating tengono anche in considerazione, come elemento di potenziamento, l'aspettativa da parte di AM Best che Assicurazioni Generali S.p.A. integri completamente Cattolica all'interno del proprio gruppo.