Parco Giardino Sigurtà: buono il bilancio di chiusura con 250mila visitatori

Si sono chiusi i cancelli del Parco Giardino Sigurtà per la consueta pausa invernale: è stata una stagione che ha registrato nei sette mesi di apertura (da fine aprile, dopo la chiusura forzata di inizio stagione) 250mila visitatori con un 6% di stranieri ed eventi come Il Magico Mondo del Cosplay, la Giornata dei Bambini e Halloween che hanno riscosso un grande successo per il numero di visitatori, attirando decine di migliaia di fruitori; per molti quindi la visita al Parco è stata l’occasione per trascorrere una magnifica giornata in sicurezza, grazie ai 600mila metri quadrati di estensione.

«Stiamo lavorando per una grande stagione 2022 che prenderà il via domenica 6 marzo - dichiara Giuseppe Inga Sigurtà, proprietario del Parco - con la speranza e la fiducia che ci sia un graduale ritorno alla normalità. il Parco Giardino Sigurtà, grazie alla sua estensione pari a circa 80 campi da calcio, permette una visita in completa sicurezza e serenità».

«Ci auguriamo – continua il conte Sigurtà – che nel 2022 tutti possano ammirare Tulipanomania, l’ormai conosciuta fioritura di oltre un milione di tulipani, vincitrice di diversi premi, e che ogni primavera colora i boschi e i prati del Parco, uno spettacolo imperdibile; proprio in queste settimane i nostri giardinieri sono all’opera per piantumare i bulbi nel terreno, indice che il lavoro nel Parco è costante».

Tanti i progetti in cantiere per la prossima stagione, fra questi 1000 Miglia, la corsa automobilistica più bella al mondo, attraverserà l'incantevole natura del Parco Giardino Sigurtà durante la sua prima tappa, mercoledì 15 giugno 2022. La manifestazione è seguita dagli appassionati di tutto il mondo che amano l'eleganza e i paesaggi italiani.