Istituto Anziani Verona. Sonia Todesco: «Siglato l'accordo sulla produttività 2020»

Sarebbero state totalmente accolte dalla Delegazione di parte pubblica le richieste dei sindacati: saranno, infatti, erogati i 39.000 euro (assieme ai 223.776 euro anno 2020) di residuo del fondo 2019 che l'ente aveva annunciato (nel precedente incontro) non essere più disponibili ; c'è stata anche la revisione della Determinazione dirigenziale n. 82 del 8 marzo 2021 con inserimento dei 39.000 euro nel Fondo anno 2020; fissato poi al 13 dicembre p.v. l'incontro per la definizione dell'utilizzo delle risorse 2021.

«Non dimentichiamo che l'ente ha decurtato il Fondo dei lavoratori anno 2019 di 47.330 euro senza alcun accordo. - spiega Todesco - Somme che vogliamo recuperare. Non dimentichiamo neppure che l'ente, non avendo effettuato le valutazioni (pagelle) al personale per gli anni 2017- 2018-2019, ha reso impossibile l'assegnazione delle PEO al 1.1.2020 creando un notevole danno. Nessun danno invece per le Posizioni Organizzative per le quali si è fatta senza problemi la valutazione. «Accerteremo naturalmente responsabilità e danno».