Lavoro: il Veneto tra le regioni a più basso rischio di morte a causa Covid

Dopo 22 mesi di pandemia e con 35 vittime, il Veneto risulta essere tra le regioni con il rischio di morte per Covid tra i lavoratori più basso del Paese . Ancora una volta rimane la regione con il minor rischio di mortalità tra le regioni con il più alto numero di occupati. Infatti, rispetto ad un’incidenza media nazionale pari a 34,1, il Veneto fa registrare un indice di 16,5 . Ben lontano dai più preoccupanti valori di Lombardia (44) e Lazio (35,9).

« L’incidenza della mortalità è per noi fondamentale – spiegano dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre – perché molto più dei numeri assoluti delle vittime, riteniamo rappresenti uno strumento prezioso di studio dell’emergenza; l’incidenza è un dato che identifica in modo più concreto forme e contenuti della piaga delle morti bianche ; poiché accanto al numero degli infortuni mortali, viene considerato il parametro fondamentale della popolazione lavorativa».

I decessi sul lavoro legati al contagio in Veneto sono 35 (2 vittime in più rispetto a fine settembre). Il Veneto si trova a fine ottobre al sedicesimo posto nella graduatoria nazionale per incidenza di mortalità da COVID, mentre si trova all’ottavo posto considerando il numero di infortuni mortali connessi con il virus.