Marketing esperienziale e turistico. Sabato un workshop a Castelnuovo del Garda

Sabato 4 dicembre, dalle 9 alle 16 (con un lunch offerto), presso dalle Sala Civica Libertà della Biblioteca di Castelnuovo del Garda, in Piazza Libertà 4, si svolgerà un workshop gratuito organizzato e voluto dall'amministrazione comunale per offrire, in particolare agli imprenditori, un'occasione formativa sul tema del marketing turistico.

Con il Patrocinio del Comune di Castelnuovo del Garda in collaborazione con Garda Digital Team, Lucia Corona Piu e Antonia Di Bella, docenti di ALOUD VERONA, coinvolgeranno i partecipanti in un percorso teorico-pratico dalle basi del marketing esperienziale alla costruzione di una narrazione personale e identitaria, sempre nell'ottica di un sistema turistico innovativo e strutturato, strettamente collegato ai temi culturali e territoriali.

Una giornata di formazione ad accesso gratuito di 6 ore è inserito nel progetto “Percorsi digitali veronesi” del 37100 Lab di Verona ed è finanziato con fondi europei del Programma Operativo Regionale.

Sarà un laboratorio teorico-pratico in cui si tratteranno i temi del marketing esperienziale e della comunicazione nel turismo, sia dal punto di vista dell’ente di promozione turistica sia da quello dei singoli operatori, piccoli o grandi che siano.

«Un piano di marketing turistico è centrale per lo sviluppo del territorio, ancor più in questo momento storico che ci impone nuovi modelli di turismo – osserva il sindaco di Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero (nella foto) –. Siamo consapevoli del nostro patrimonio culturale e naturalistico e della necessità di avvalersi di strumenti adeguati a una programmazione di medio-lungo termine: il patrocinio del Comune all’iniziativa è frutto di questa convinzione».

L’evento è rivolto prevalentemente ai titolari di piccole e medie aziende, responsabili marketing e comunicazione dell’area del lago di Garda che operano nel settore turistico ricettivo. Ma anche chi opera in enti e istituzioni preposte all’organizzazione e alla promozione turistica, studenti in marketing, comunicazione d’impresa o professionisti operanti in analoghi settori.

Argomenti che verranno trattati durante la giornata:

● Come usare lo storytelling per raccontare e creare valore intorno al proprio Marchio (Brand), sia esso un B&B o una Cantina che offre degustazioni enogastronomiche?

● Come comunicare con i clienti soddisfacendo le loro esigenze, coinvolgendoli nel racconto esperienziale generando la loro voglia di condividere?

● Quale può essere il proficuo ruolo dei social media in questo processo?

Il progetto Garda Digital Team, nato circa un anno fa da un gruppo di giovani professionisti in ambito marketing e comunicazione, ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo e la diffusione dell’ “educazione digitale”. Questa passa attraverso la sperimentazione e la collaborazione con altri esperti, enti di promozione turistica e aziende.

Eventi come questo hanno l’intento di favorire la connessione tra realtà e professionisti operanti nel territorio con le esigenze delle piccole imprese per incrementare le competenze diffuse e accrescere la valorizzazione del territorio gardesano. Questo anche grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali, hub di connessione tra professionisti e le suddette realtà, per sviluppare una cultura turistica innovativa nel territorio che possa ampliare le offerte e i pacchetti turistici.