CNA, Regione e Università Ca’ Foscari: Diversity Management, workshop sull'impresa femminile

«Più che una tappa conclusiva però – osserva Elisabeth Sarret, presidente Impresa Donna CNA Veneto Ovest – va considerato come un nuovo punto di partenza per altre donne da coinvolgere da qui in avanti in questo percorso straordinario. R.O.S.E ha fornito alle partecipanti tantissimi strumenti di alto livello da mettere subito in pratica per migliorare la propria attività quotidiana, ma soprattutto ha dimostrato che l’innovazione non fa questioni di genere. Per questo può essere la vera chiave per la propria affermazione professionale in qualsiasi contesto lavorativo».