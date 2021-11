Confindustria Verona: appuntamento questo pomeriggio con Verona2040. Live&Grow

È in programma per questo pomeriggio alle 17.00 l’evento digitale on line Verona2040. Live&Grow.

L’appuntamento è organizzato da Confindustria Verona vuole offrire un momento di riflessione sulle grandi trasformazioni che sta affrontando e affronterà il nostro territorio nel percorso verso il 2040.

Crescita demografica, benessere e sostenibilità, sviluppo economico, infrastrutture e reputazione: queste le tappe imprescindibili del viaggio.

La Crescita demografica è un fattore centrale per un territorio che vuole essere competitivo e accompagnare la crescita demografica con inclusione e visione.

Altro tema centrale è quello della qualità della vita perché solo un benessere diffuso che coinvolge tutti i cittadini è la base di un territorio attrattivo e un punto di riferimento.

Sostenibilità a tutto tondo: economica, sociale e ambientale sono le direttrici su cui lavorare. Sviluppo anche delle imprese come veri hub di crescita in cui si fa ricerca, innovazione e si crea benessere. Un territorio che cresce assieme alle sue imprese è un territorio che ha davanti una lunga strada di progresso.

Inoltre, in programma argomentazioni su infrastrutture come punto cruciale per Verona che è una vera e propria piattaforma logistica europea sul Mediterraneo.

Reputazione: ultimo punto chiave. Va intesa non solo come gli altri ci vedono ma come si può costruire un’immagine univoca della nostra provincia che possa essere di attrazione e fattore di crescita.



Per parlare di tutti questi argomenti interverranno, secondo diverse modalità, Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme, Alessandro Rosina, Ordinario di Demografia, Università Cattolica di Milano, Giancarlo Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico, Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos, Carlo Bonomi, Presidente Confindustria, Carlo Trestini, Presidente Ance Verona e Raffaele Boscaini, Presidente Confindustria Verona, accompagnerà il percorso Anna Scardovelli, autrice e copywriter.