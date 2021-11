Risparmio e investimenti: ieri il terzo incontro della Settimana Veronese della finanza

Si è svolto ieri sera il terzo workshop della Settimana Veronese della Finanza, dell'Economia e del Lavoro, l’annuale appuntamento dedicato al business e agli investimenti organizzato dall’Associazione Verona Network.

Ieri il terzo atto dedicato a risparmio e investimenti, uno degli asset del business veronese e non solo.

L’appuntamento è stato trasmesso in diretta in tutto il Veneto su Tele Radio Adige TV e su Radioadige.com.

Tre gli esperti intervenuti per esaminare e rilanciare le numerose opportunità in merito a risparmio e investimenti offerti anche dalle risorse europee in seno al PNRR, per ripartire attraverso il consolidamento di una rete sinergica.

Si sono avvicendati nel corso della trasmissione: Alessandro De Zorzi, direttore di Valpolicella Benaco Banca; Valentino Trainotti, vicedirettore di Banca di Verona e Vicenza; l’onorevole deputato del PD Gianni Dal Moro.

Alla conduzione, assieme al direttore Matteo Scolari, il giornalista economico Maurizio Zumerle.

È possibile seguire i workshop in diretta sui canali social di Verona Network, sul canale 640 del digitale terrestre sintonizzandosi su Tele Radio Adige e sul relativo sito www.radioadige.com

Il prossimo workshop è fissato per giovedì 2 dicembre ed è dedicato all'energia.