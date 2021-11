Unioncamere: «Entro il 2025 sei lavoratori su dieci dovranno avere competenze digital»

Digitale, sostenibilità, innovazione: sono questi i binari su cui corre la nuova edizione di JOB&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in programma alla Fiera di Verona fino a domani, sabato 27 novembre, con il titolo, appunto, “Next Generation: orientamento, sostenibilità, digitale”. La manifestazione quest’anno celebra un anniversario importante: promosso da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e con la mediapartnership di Rai Cultura/Rai Scuola, JOB&Orienta festeggia nel 2021 il suo trentennale. La scelta di mettere al centro i temi della digital and green transition vuole sottolineare come essi siano driver di crescita e di competitività per le nostre imprese e costituiscano la nuova bussola dello sviluppo sociale ed economico. Sviluppo che ha bisogno non soltanto di risorse e tecnologie, ma anche di competenze adeguate e una cultura nuova, che verrà incarnata soprattutto dai giovani, per natura “portatori sani” d’innovazione. JOB&Orienta si fa così portavoce di questo messaggio centrale, in particolare oggi, guardando al Piano nazionale di ripresa e resilienza che inietterà nel sistema importanti risorse. E lo consegna ai docenti e agli operatori, ma pure ai ragazzi prossimi a scelte scolastiche e ai giovani in cerca di lavoro.



Il rapporto Excelsior di Unioncamere

A confermare che le competenze legate a green e digitale sono ormai imprescindibili - tanto per entrare nel mercato del lavoro quanto per accompagnare le imprese nella trasformazione -, arrivano le previsioni del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, delineate alla luce dei fabbisogni espressi dalle imprese per il medio termine 2021-2025 e presentate a JOB&Orienta. Entro il 2025, ci dice l’indagine, 6 lavoratori su 10 dovranno avere competenze green o digitali. Nei prossimi cinque anni, infatti, il mercato del lavoro avrà bisogno di almeno 2,2 milioni di nuovi lavoratori in grado di gestire soluzioni e sviluppare strategie ecosostenibili (il 63% del fabbisogno del quinquennio) e di 2 milioni di lavoratori capaci di utilizzare il digitale (il 57%).

«È una trasformazione guidata soprattutto dalle imprese che esportano in questo momento - commenta Claudio Gagliardi, vicesegretario generale di Unioncamere -, parliamo quindi dei settori della meccanica e della meccatronica. Questo significa, per il digitale, industria 4.0 e quindi internet delle cose: significa interconnessione e anche possibilità di sviluppare l’analisi su tanti dati, i big data. Le previsioni a medio termine, inoltre, mostrano che la domanda di competenze green riguarderà in maniera trasversale tanto le professioni ad elevata specializzazione e tecniche, quanto quelle che richiedono meno qualificazione».