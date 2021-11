Lignum, oggi il nuovo evento su Marketing e PR

Prossimo evento per la Lignum Academy: la dottoressa Antonella Pescio terrà un webinar online intitolato "Marketing e PR con gli architetti per il contract e l’arredamento".

Il webinar è gratuito e si terrà con la piattaforma Zoom.

Ospite d'eccezione per una formazione di alto livello l'architetto e docente Antonella Pescio. E' insegnante all'Università UNIMORE, MBA Columbia Business School, manager Illy, Bisazza e Barilla.



Per aderire all'iniziativa è sufficiente scrivere una email a segreteria@lignumverona.it indicando la casella di posta alla quale mandare il link per seguire il live.

Il Consorzio di Tutela del Mobile di Verona è un progetto che riunisce gli imprenditori della filiera legno/arredo del distretto del Mobile di Verona per il rilancio della produzione tipica e la creazione di un brand di territorio