ANACI, Ischia: «Tra bonus, burocrazia e gestione l'unica garanzia è l'amministratore di condominio»

Il settore immobiliare è in fermento grazie anche al PNRR, tante le opportunità ma altrettanto alto il livello di competenza gestionale richiesta. Bonus, crescita della domanda e iter burocratico: numerose le insidie del settore.

È ANACI Verona, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari, a garantire una gestione professionale e un alto livello di formazione. Ai nostri microfoni il presidente Michele Ischia.



Come nasce ANACI Verona?

ANACI nasce negli anni Novanta dalla fusione di due primarie associazioni operanti con una rete territoriale diffusa, nazional e locale: hanno dato vita a quella che, a distanza di trent'anni, ancora oggi è la prima realtà associativa sul territorio nazionale. ANACI è la risposta degli amministratori professionisti a quella che in Italia è una mancanza, in quanto non c'è un albo, né un collegio per cui i nostri professionisti si sono dovuti arrangiare per potersi dare una regolamentazione sotto il profilo deontologico e formativo.

Come in tutte le province d'Italia, anche a Verona c'è una sede associativa molto attiva. Ad oggi, sul territorio, sono oltre 150 i professionisti che dedicano il loro tempo esclusivamente a questa attività. Vengono richieste, ai soci ANACI, 28 ore di formazione annuali, quindi 13 in più rispetto alle 15 che sono obbligatorie per legge: questo fa sì che ci sia una preparazione e una competenza professionale di livello che si dipana su più livelli, soprattutto quello digital su cui la formazione di ANACI sta investendo negli ultimi anni.

Qual è l’andamento del settore anche in relazione alle agevolazioni e ai bonus?

Le agevolazioni fiscali sono sicuramente una grossa opportunità ma hanno portato a galla delle criticità che difficilmente sono superabili senza affidarsi a un amministratore formato.

Due terzi degli italiani vivono in condominio. Ci sono 1.200.000 condomini in Italia e il 70% del patrimonio ha almeno 30 anni. Visti i numeri possiamo ben immaginare l'impatto che hanno questi bonus. Il bonus facciate del 90% verrà ridotto a 60 o 50% ancora non lo sappiamo. Una situazione di incertezza che aumenta la complessità legata alla burocrazia e al reperimento dei materiali: il rischio di frode è molto altro, bisogna fare attenzione ai furbetti. Un buon amministratore scongiura questo rischio.

Quanto è importante la figura dell’amministratore in questo momento storico?

Questo momento storico è un banco di prova per ANACI perché testa la propria affidabilità e il proprio operato di garanzia nei confronti dei clienti. Fattibilità, voci di spesa, controllo e gestione, comunicazione anche con il settore terziario, per non parlare dell’enorme mole burocratica: questo e tanto altro è il lavoro quotidiano dell’amministratore.

Quali sono i progetti futuri di ANACI Verona?

I progetti sono numerosi e prendono tutti slancio dalla recente inaugurazione della nuova sede veronese di ANACI: il nastro è stato tagliato il 24 settembre alla presenza del sindaco e di altre importanti istituzioni. E’ un punto di arrivo ma anche di partenza. Ora a Verona gli amministratori hanno una casa che diventa il centro dell'alta professionalità e dell'alto profilo degli eventi formativi che abbiamo raggiunto.

Un altro importante obiettivo che stiamo perseguendo attraverso i mezzi digital, è quello di raccogliere attorno ad ANACI i professionisti più capaci del territorio avvalersi di una squadra operativa in più ambiti che ci permetta di operare sempre più a vantaggio dei clienti.