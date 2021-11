Arena e Artelio: «Super green pass va nella giusta direzione»

«Il Super Green Pass va nella giusta direzione di rafforzare le misure di contenimento del contagio che sono fondamentali sia per salvare vite umane, sia per scongiurare le ipotesi di nuove chiusure nelle aziende del terziario di mercato e del turismo in un periodo delicato e strategico come dicembre»: è il commento di Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona all'indomani del decreto che rafforza le misure anti-Covid.