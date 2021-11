JOB&Orienta, fermento per l'apertura di domani: ci sarà anche Cisl Veneto

Al via domani, JOB&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro in programma a Veronafiere. Tra i numerosi partecipanti anche Cisl Veneto. Fino a sabato 27, verrà allestito uno uno spazio espositivo per accogliere ragazzi e operatori del mondo della scuola e della formazione. Inoltre, verranno coinvolti anche in iniziative interattive con una tavola rotonda sul sul tema dell’apprendistato.

Allo stand, per offrire informazioni e indicazioni ai ragazzi prossimi ad affacciarsi al mondo del lavoro, saranno proiettati alcuni video realizzati da Cisl Veneto: consigli utili su come cercare in modo attivo ed efficace un impiego e prepararsi al colloquio di lavoro, ma anche istruzioni su quali sono oggi i tipi di contratto da conoscere e valutare. E ancora il video “Impegnarsi perché si avveri - La CISL, il Sindacato”, film che vuole spiegare ai giovani il valore dell'impegno sociale e il ruolo del sindacato.

Ogni giorno, inoltre, dalle 9 alle 17, i giovani visitatori saranno sollecitati a riflettere sui valori e sul sindacato attraverso il gioco “Centriamo i valori!”. A loro sarà anche proposta la compilazione del questionario “Giovani che costruiscono il futuro”, per indagare cosa pensino del proprio percorso formativo e quali aspettative abbiano per il lavoro di domani, e se siano impegnati in esperienze di volontariato e associative, e infine cosa sappiano del sindacato.

Sempre allo stand, gli studenti dei corsi di grafica di IAL Cremona e IAL Viadana proporranno ai visitatori spille personalizzate realizzate al momento; quelli del corso di ristorazione, invece, illustreranno il funzionamento di una stampante alimentare 3D che prepara biscotti.

Nel calendario degli eventi di JOB&Orienta, domani alle 15.30 in sala Rossini, anche il convegno dal titolo “Giovani, formazione, lavoro: ripartiamo dall'apprendistato”, promosso sempre da Cisl Veneto: un momento di confronto e dibattito sul tema dell’apprendistato, di cui saranno presentati i dati più aggiornati rispetto al suo utilizzo nella nostra regione. Uno strumento che in questa fase di ripresa produttiva può trovare la giusta occasione di un rilancio, per rispondere alle esigenze dei giovani e anche del sistema produttivo del Paese.

Al segretario generale di Cisl Veneto Gianfranco Refosco il compito di introdurre i lavori. Al tavolo accanto al sindacato interverranno i protagonisti della formazione professionale e del mondo della rappresentanza delle imprese in Veneto: il presidente di Ficiap Veneto Orazio Zenorini, il direttore di Confcommercio Veneto Eugenio Gattolin, il presidente di Confapi Veneto William Beozzo, l’assessore all’Istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan. Il convegno sarà concluso dal segretario generale nazionale di Cisl Luigi Sbarra.