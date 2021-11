Hai mai pensato di aprire un'agenzia pubblicitaria a Verona?

Abiti a Verona, sei creativo, ti piace promuovere i talenti degli altri? Probabilmente hai la stoffa per aprire un'agenzia pubblicitaria. Questo è un progetto che va costruito passo dopo passo, dalla ricerca di mercato alla stesura del business plan dell'agenzia, alle migliori soluzioni di finanziamento per la tua azienda e così via. Per avviare un’attività simile, serve avere delle conoscenze specifiche nel settore o comunque aver effettuato un preciso percorso di studio, oppure attraverso l’esperienza acquisita nel campo lavorativo. Ma non è tutto! Bisogna prevedere dei costi di avviamento ed essere anche a conoscenza degli adempimenti burocratici necessari per avviare l’agenzia pubblicitaria.

Obiettivi della ricerca di mercato di un'agenzia pubblicitaria



Indipendentemente dalla natura del progetto imprenditoriale: la ricerca di mercato è un prerequisito essenziale per qualsiasi creazione di impresa. Per creare un'agenzia pubblicitaria, questo lavoro è infatti fondamentale. Ti permetterà di individuare un promettente posizionamento commerciale e di raccogliere le informazioni necessarie per valutare il potenziale fatturato della tua agenzia.

Durante questa ricerca di mercato, si tratterà di valutare adeguatamente le esigenze e le aspettative dei tuoi potenziali clienti, nonché il livello e la sostanza della concorrenza.

I costi da sostenere per avviare l'agenzia

L'attività imprenditoriale di un'agenzia pubblicitaria non richiede grossi capitali per poter essere avviata, perché si basa principalmente sulle conoscenze e capacità di chi opera in azienda.

Servirà sicuramente un luogo in cui svolgere l’attività, ma anche la strumentazione necessaria, come un computer, connessione internet, stampanti, e così via. Per avviare un piccolo studio in cui l’imprenditore svolgerà in proprio l’attività, servirà un un budget iniziale di circa 20 mila euro, che può aumentare in funzione dei servizi erogati al cliente e in presenza di eventuali impiegati.

Scegli dei locali che ti rappresentino



Inizia studiando le premesse prima di creare la tua agenzia di pubblicità. Se hai intenzione di lavorare da solo puoi farlo da casa, ma potrebbe essere nel tuo interesse informarti sugli spazi di coworking, ad esempio: ti permetteranno di fare nuove conoscenze, trovare clienti e riceverli in un ambiente accogliente e professionale. Se pensi in grande fin dall'inizio e miri ad assumere personale, avrai bisogno di locali adatti a te e alla tua immagine. Verifica che i locali rispondano agli standard di accoglienza del pubblico e che avrai a disposizione spazi sufficienti per considerare di incrementare la tua attività (senza sopravvalutare le tue esigenze per non pagare affitti o oneri troppo alti).

Adempimenti burocratici necessari per avviare l’agenzia pubblicitaria

Tra gli adempimenti burocratici necessari per avviare un’agenzia pubblicitaria, per prima cosa dovrai prevedere la registrazione della nuova società e richiedere l’apertura di una nuova partita IVA. Dunque, dovrai iscriverti presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese. Ultimati questi passaggi per avviare l'agenzia, dovrai inoltrare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello SUAP del Comune di Verona Per sbrigare tutte queste pratiche avrai sicuramente bisogno di farti consigliare da un assistente fiscale esperto in materia, che ti potrà aiutare a ottimizzare le tempistiche e a rimanere sempre aggiornato. Fiscozen è una delle piattaforme più accreditate del settore ed il suo team sarà a tua disposizione per ogni tipo di informazione, chiarimento e consulenza personalizzata: il costo è di soli 200 € + IVA, tutto compreso.