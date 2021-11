Mynet illumina il Natale veronese

Mynet, operatore di telecomunicazioni leader in tutto il nord Italia, è il nuovo sponsor tecnico dell’edizione 2021 dei Mercatini di Natale di Verona. Luminoso allestimento in scena dal 12 novembre fino al prossimo 26 dicembre tra Piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio.

Dopo un anno di sosta forzata a causa della pandemia, gli organizzatori della kermesse hanno scelto Mynet con oltre 30mila km di fibra ottica proprietaria, per rilanciare e rendere più smart l’appuntamento delle feste natalizie: dal “Christkindlmarkt” con i dolci e l’artigianato tipico del nord della Baviera, alla “Winter area” con le piste di pattinaggio, le giostre e il villaggio di Natale, l’intera area del mercato (compresi Cortile del Tribunale, Via della Costa, Ponte Pietra, Ponte Scaligero di Castelvecchio e Piazza Sacco Vanzetti) sarà collegata alla banda ultralarga fino a 1 Gigabit di velocità attraverso il servizio di connettività dedicata di ultima generazione fornito da Mynet.

La sponsorizzazione dell’evento conferma lo storico rapporto fra la telco mantovana e il territorio veronese.

«Siamo orgogliosi di sostenere per la prima volta questo appuntamento, che rinsalda ancora di più, se possibile, il nostro già strettissimo legame con la città di Verona – commenta il Direttore generale di Mynet, Giovanni Zorzoni. - In Veneto da tempo operiamo attraverso numerose sedi commerciali e tecnico-operative, tra cui uffici e datacenter all’interno dell’Interporto di Verona Quadrante Europa, e lavoriamo costantemente all’espansione della nostra rete proprietaria in vera fibra ottica per collegare famiglie, piccole e medie imprese, grandi aziende e pubbliche amministrazioni. Ancora una volta crediamo e investiamo sullo sviluppo digitale di questo territorio attraverso la nostra fibra ottica più veloce».