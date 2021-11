Sistema Arredo. Borchia: «Marmo e mobile assieme, sinergia per il brand Verona»

«Il progetto è piaciuto ad oltre un centinaio di operatori, da oggi si inizia a lavorare per il made in Verona». Paolo Borchia, europarlamentare della Lega/Identità e Democrazia, commenta i risultati della due giorni di Sistema Arredo, progetto proposto a Verona Stone District e a Lignum prima a Sant'Ambrogio di Valpolicella, giovedì 18 novembre, e a Casaleone il giorno successivo, venerdì 19.

«A pochi giorni dalla conclusione – spiega Borchia – ci sono già stati i primi contatti tra aziende, gli operatori sanno ora come funziona una Camera di commercio all'estero e che possibilità ci sono a livello di bandi per macchinari e internazionalizzazione. La partecipazione è stata importante, sia a livello di imprenditoria che di amministrazioni comunali; i dati della Camera di commercio italiana per la Germania evidenziano che in quel paese ci sono spazi per conquistare altre quote di mercato: ora inizia il bello, abbiamo la capacità per diventare la sartoria dell'arredo e per coinvolgere con più convinzione il mondo del design e dell'architettura».

Borchia ha rivolto un ringraziamento ai rappresentanti dei distretti – rispettivamente Filiberto Semenzin per Verona Stone District e Alessandro Tosato e Nicolò Fazioni per Lignum – e al sen. Cristiano Zuliani, alla vicepresidente della Regione Elisa De Berti e ai consiglieri regionali Filippo Rigo e Marco Andreoli, che oltre a partecipare alle due serate hanno dimostrato particolare sensibilità nei confronti dei due settori.