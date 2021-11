Associazioni di categoria protagoniste al secondo atto della Settimana Veronese della Finanza

A preso il via ieri sera negli studi di via Torricelli 37 a Verona, il secondo appuntamento della 17esima Settimana Veronese della Finanza dell'Economia e del Lavoro, l’annuale appuntamento dedicato al business e agli investimenti organizzato dall’Associazione Verona Network.

Ieri il secondo appuntamento dedicato alle Associazioni di categoria come traino dell’impresa veronese, veneta e nazionale.

Il secondo atto della kermesse è andato in diretta in tutto il Veneto su Tele Radio Adige TV e su Radioadige.com. Sei gli esperti intervenuti per esaminare e rilanciare le numerose opportunità offerte dalle risorse europee, anche in seno al PNRR, per ripartire attraverso il consolidamento di una rete sinergica.

Ad aprire il workshop l’intervento dell’onorevole Paolo Paternoster, deputato della Lega in Commissione Bilancio.

In seconda battuta, prezioso il contributo dell’onorevole Vincenzo D’Arienzo, senatore del PD nella Commissione Lavori pubblici.

A seguire, sono intervenuti in studio, Federica Mirandola, presidente di Apidonne Confimi Verona e il presidente della Compagnia Opere Veneto, Raffaele Bonizzato.

Inoltre, hanno partecipato in presenza altri due ospiti: Giandomenico Franchini, vicepresidente Confartigianato Imprese Verona e il Vicepresidente Confcommercio Verona, Nicola Baldo.

Ha moderato Matteo Scolari, direttore Gruppo Verona Network.

Prossimo appuntamento previsto per giovedì 26 novembre alle ore 18 con focus su Risparmio e Investimenti.

Ogni giovedì, alle ore 18, un workshop per analizzare temi di attualità, sbocchi di mercato e possibili scenari futuri all’interno della cornice economico-finanziaria veronese, veneta e non solo.

È possibile seguire i workshop in diretta sui canali social di Verona Network, sul canale 640 del digitale terrestre sintonizzandosi su Tele Radio Adige e sul relativo sito www.radioadige.com