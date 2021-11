Sicurezza nei luoghi di lavoro, Contec AQS organizza un seminario in Confindustria

Prequalifica dei fornitori e applicazione dell’art. 26 del D.lgs 81/08. Cosa devono sapere le aziende per agire con correttezza? E' questa la domanda principale alla quale darà risposta il seminario organizzato da Contec AQS, in collaborazione con i partner tecnici Contec Ingegneria e TeamSystem, per il giorno 25 novembre, dalle 14 alle 18, nella sede di Confindustria Verona in piazza Cittadella 62.

Si partirà innanzitutto dal Procurement - Ufficio Acquisti, che assume un ruolo decisivo nel promuovere il raggiungimento degli obiettivi economici e di sostenibilità delle aziende: un’accurata e puntuale qualifica dei fornitori è un passaggio propedeutico per la costruzione di una catena di valore che ottempera agli obblighi vigenti della sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/08, art. 26.

L’iniziativa di formazione gratuita e si rivolge ai responsabili ed addetti del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), ufficio acquisti, HSE Manager, Facility Manager, Procurement Manager. Il seminario affronterà il tema secondo tre aspetti rilevanti e complementari: processo tecnico organizzativo, adeguatezza alle prescrizioni di legge, digitalizzazione.

La prequalifica dei fornitori esterni a supporto dell’Ufficio Acquisti è infatti uno strumento necessario per definire con precisione il fabbisogno dell’azienda e stabilire i processi funzionali-operativi più efficaci nel contesto nel quale opera l’azienda.

Un’opportuna compliance dei fornitori consente inoltre all’organizzazione di ottemperare ai requisiti normativi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro del D.lgs. 81/2008 per agire con consapevolezza e preparazione in fase di affidamenti e gestione degli appalti. Sulla specifica e corretta applicazione dell’art. 26 nella gestione delle ditte esterne verranno descritti e commentati casi reali per comprendere in modo concreto l’impatto di una adeguata conoscenza della normativa di riferimento.

L’attenzione infine verrà posta sulla digitalizzazione del patrimonio immobiliare: utilizzare modelli informativi e piattaforme di Facility Management condivise con le ditte esterne che includono le informazioni tecniche necessarie per lavorazioni da effettuare è una prassi che può diventare uno strumento di tutela del datore di lavoro: l’impiego di modelli informativi e piattaforme di Facility Management che includono le informazioni tecniche necessarie per lavorazioni da effettuare sono un uno strumento.

Il seminario è realizzato in collaborazione con i partner tecnici Contec Ingegneria – da oltre sessant’anni operativa nella gestione e digitalizzazione dei processi costruttivi - e TeamSystem, leader internazionale delle soluzioni digitali per la gestione del business d’impresa.

Intervengono:

Dott. Paolo Perissinotto, Senior Sales Support & Product Specialist di TeamSystem;

Ing. Francesco Gallo, Ispettore Vigilanza Tecnica dell'Ispettorato del Lavoro di Mantova;

Ing. Michele Carradori, BIM manager di Contec Ingegneria;