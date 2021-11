Imprese e parità di genere, se ne discute oggi in Camera di Commercio

Nazioni Unite, Agenda 2030, Obiettivo 5: “Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica”. Missione possibile? Se lo chiede il Comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Verona nel seminario Agenda 2030: obiettivo 5. missione possibile? I nuovi piani d’azione e gli strumenti per imprese e professioni.

Il seminario si terrà oggi, 18 novembre, dalle 17 alle 19 nell’auditorium Domus Mercatorum della Camera di Commercio di Verona, in corso Porta Nuova 96 ed è organizzato in collaborazione con Unioncamere e Fondazione Marisa Bellisario.

«Nel mondo le donne rappresentano il 39% della forza lavoro, - commenta Roberta Girelli, Presidente de Comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Verona - ma detengono solo il 27% delle posizioni manageriali. In Italia c’è stato un sensibile miglioramento registrato dal 2010 al 2017, grazie all’aumento della quota di donne negli organi decisionali e nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, ma la media Ue è ancora lontana (fonte: ASViS). Come le imprese possono contribuire a garantire parità di condizioni competitive tra generi? Riusciremo a raggiungere l’obiettivo di arrivare ad una presenza femminile pari al 30% tra gli imprenditori italiani, come auspicato da Agenda 2030?».

Di questo e degli incentivi a sostegno dell’imprenditorialiltà femminile parleranno, dopo i saluti di Girelli e di Nicoletta Ferrari, referente veronese della Fondazione Bellisario seguirà una presentazione dello status quo dell’imprenditorialità femminile a cura di Riccardo Borghero, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona. Interverranno poi Giulia Zanotti di Invitalia, la presidente della Fondazione Marisa Bellisario, onorevole Lella Golfo e Tiziana Pompei Vice Segretario Generale Unioncamere. Daranno, inoltre, il loro contributo Anna Fedrizzi Presidente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Verona e Mariacristina Gribaudi, Amministratrice Unica di Keyline SpA e Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale youtube della Camera di Commercio di Verona (https://www.youtube.com/user/camcomverona) e sugli altri canali social dell’ente.