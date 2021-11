Azione. Wallner:«Da Calenda una proposta politica seria»

Nuova tappa veneta per il leader di Azione, Carlo Calenda, che domani sarà a Verona per presentare il manifesto del partito. Calenda incontrerà i giornalisti per un punto stampa alle ore 18:30 presso il Teatro Stimate (via Carlo Montanari 1) dove a partire dalle 19 si svolgerà l’incontro pubblico con gli amministratori e gli iscritti.

Quali sono gli asset fondamentali su cui investire maggiormente le nostre risorse nei prossimi anni? Quale può (e deve) essere il ruolo dello Stato per assicurare un futuro di sviluppo a 360 gradi del nostro Paese? «Sono queste alcune delle domande che ci facciamo da tempo e a cui cercheremo di rispondere assieme a Carlo domani sera al Teatro Stimate, già quasi tutto esaurito per l’evento. – spiega Marco Wallner, coordinatore di Azione di Verona – La proposta politica promossa da Calenda, che ho sposato immediatamente perché ho soprattutto a cuore il futuro della mia famiglia e dei miei figli, che vorrei crescessero in un Paese migliore di quello che è oggi, si differenza per le competenze che mette in campo. La politica come meritocrazia, frutto di conoscenze pratiche e teoriche prima di tutto».

Per partecipare, clicca QUI