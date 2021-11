Tutto pronto a Vicenza per Quattrozampeinfiera

Sta per arrivare a Vicenza Quattrozampeinfiera, un evento che si terrà il 20 e 21 novembre prossimi in Fiera a Vicenza e in cui sarà possibile divertirsi con i propri amici a quattro zampe in tanti modi: in piscina con l’AquaDog, mantenendosi in forma con l’Agility, migliorando la relazione col proprio cane, sfilando e confrontandosi con esperti di settore per ottenere suggerimenti utili alla gestione dei propri cani o gatti.

Un'occasione anche per vedere e toccare con mano tutte le ultime novità del settore pet, un mercato in continua evoluzione ed espansione che sembra non conoscere crisi.

Chi ha un amico a quattro zampe, dopo il lungo lockdown che è stato particolarmente stressante sia per l’uomo che per il proprio animale, principalmente a causa dei cambiamenti avvenuti nella routine familiare, può preparare la valigia e godersi finalmente un bel weekend di svago e relax.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, approcciare numerosissime attività, dalle attività sportive, ai giochi di attivazione mentali fino sfilate col proprio cane per trascorrere due giornate di puro divertimento.

Alla tappa vicentina presenzierà anche l’internazionale felina “Vicenza Cat Show” nella quale si sfideranno i gatti più belli provenienti da tutte le parti del mondo.





Per coloro che intendono inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con gli allevatori per scoprire le peculiarità caratteriali delle singole razze e per capire quale sia più in linea col proprio stile di vita o interfacciarsi con le numerose associazioni presenti in fiera. Acquistare o adottare un cane o un gatto deve essere una scelta ponderata e consapevole. Da sempre la manifestazione cerca di lottare contro l’abbandono sensibilizzando la popolazione e ospitando le associazioni.

INFO E PROGRAMMA SU WWW.QUATTROZAMPERINFIERA.IT