Riconoscimento internazionale per il vino Zymè, arrivano i complimenti di Zaia

La cantina veronese Zymè vince il Global Best Wine Tourism Award, premio conferito alle migliori aziende enoturistiche delle più prestigiose regioni vinicole dei cinque continenti. La 19esima edizione si è svolta a Magonza.

«Un nuovo riconoscimento che tiene sugli scudi il Veneto sia in campo enologico sia in campo turistico – sono le congratulazioni del presidente Zaia -. Mi congratulo con l’azienda Zymè per questa affermazione che conferma come i nostri imprenditori vitivinicoli sappiano coniugare cultura d’impresa, qualità enologica, promozione del territorio».

«Siamo di fronte a un premio che si celebra in concomitanza con la conferenza mondiale delle Grandi Capitali del Vino – sottolinea il Presidente -. Una ulteriore conferma che il Veneto è uno dei protagonisti internazionali del mondo enologico non solo per l’eccellente qualità della produzione ma per la sensibilità all’accoglienza del viaggiatore che intende conoscere i territori attraverso questa realtà».