Settimana Veronese della Finanza, Toffali: «Opportunità decisiva per Verona, siamo già all'opera con progetti digital e sull'abitare»

Si è chiuso ieri sera con successo il primo appuntamento della 17esima Settimana Veronese della finanza. Una tavola rotonda nutrita di ospiti che hanno dato spazio a preziose riflessioni su economia e territorio. Tra questi, è intervenuta anche Francesca Toffali, assessore del Comune di Verona con delega al PNRR.



Il Piano Nazionale è un’importante opportunità per grandi realtà ma anche per intervenire sul territorio locale. Verona non è rimasta a guardare.

Esatto, già dal 12 gennaio quando è iniziata a circolare la bozza del PNRR abbiamo pianificato dei progetti, in particolare in merito alla connessione integrata della città di Verona: la digitalizzazione è uno dei focus centrali.

I primi risultati sono giunti qualche settimana fa quando siamo riusciti a portare a casa 30milioni di euro in seno al PNRR. Finanziamenti che coprono solo parte del progetto ma che sono un aiuto importante.

Il Piano nazionale è un’opportunità che il Comune di Verona ha intenzione di cogliere al massimo delle possibilità, per il futuro sviluppo della città e dei quartieri. I fondi, infatti, copriranno il costo di opere di digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

E’ confermato l’investimento di questi fondi al Forte Santa Caterina e Case Azzolini ?

Sono esattamente queste le progettualità. In particolare, le Case Azzolini sono state appena acquistate per 8milioni dall’Inps e sono abitate da 150 famiglie numerose. Non vi si mette mano da circa 40anni quindi è un importante investimento per le politiche dell’abitare a Verona.

Dal punto di vista dell’iter burocratico, i sostegni del PNRR sono accessibili o richiedono tempi lunghi e manovre complesse?

Abbiamo riscontrato due ordini di difficoltà: il primo è trovare il tempo per realizzare la progettualità, trovare e mettere al tavolo tecnici e amministrativi che svolgano un lavoro specifico di concerto. È un problema di tutti, non solo del comune di Verona.





Domenica ci sarà la giornata ecologica, un cambio di passo importante e di mentalità.

Domenica sarà la prime delle sette giornate dedicate all’ecologia promosse a livello regionale. L’obiettivo è proporre al cittadino e al turista un mezzo alternativo all’auto: in particolare, incentiveremo la passeggiata a piedi, la bici e i monopattini oltre a tutti i mezzi pubblici gratuiti per tutto il giorno. Infine, in concomitanza con la chiusura di fiera cavalli, verrà inaugurata la prima equi via permanente: una modalità diversa di visitare Verona, dall’alto della groppa di un cavallo da luoghi spesso trascurati.