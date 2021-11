Inaugurata la 17esima Settimana Veronese della Finanza

Ha preso il via ieri sera negli studi di via Torricelli 37 a Verona la 17esima Settimana Veronese della Finanza dell'Economia e del Lavoro, l’annuale appuntamento dedicato al business e agli investimenti organizzato dall’Associazione Verona Network.

Ieri il primo appuntamento dedicato a PNRR e infrastrutture, andato in diretta in tutto il Veneto su Tele Radio Adige TV e su Radioadige.com. Sei gli esperti intervenuti per esaminare e rilanciare le numerose opportunità offerte Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ad aprire il workshop gli interventi del senatore Antonio Misiani, già viceministro dell'Economia nel governo Conte Bis e attuale responsabile economico del Partito Democratico. Nel corso della puntata è intervenuto anche in collegamento da Bruxelles l’onorevole Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, componente, tra le altre, delle commissioni Trasporti, Infrastrutture, Energia e Turismo.

A seguire, sono intervenuti in studio l’assessore del Comune di Verona con delega al PNRR, Francesca Toffali e Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona. Importanti contributi tanto quanto quelli di Franco Fummi, professore ordinario del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Verona e Stefano Lappa, membro del board Gruppo Contec.

Ha moderato Matteo Scolari, direttore Gruppo Verona Network.

RIGUARDA LA PUNTATA DI IERI

Prossimo appuntamento previsto per giovedì 18 novembre alle ore 18 con focus sulle Associazioni di categoria, un asset decisivo per il supporto alle imprese e la ripresa economica.

Ogni giovedì, alle ore 18, un workshop per analizzare temi di attualità, sbocchi di mercato e possibili scenari futuri all’interno della cornice economico-finanziaria veronese, veneta e non solo.

Cinque appuntamenti dall’11 novembre al 9 dicembre con focus specifici e ospiti di eccezione tra esponenti del mondo universitario, esperti e istituzioni.

È possibile seguire i workshop in diretta sui canali social di Verona Network, sul canale 640 del digitale terrestre sintonizzandosi su Tele Radio Adige e sul relativo sito www.radioadige.com