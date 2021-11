Alta velocità Brescia-Verona-Padova: procedono i lavori e cambia la viabilità

Procedono gli interventi per la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Brescia-Verona-Padova nel rispetto/in linea con il cronoprogramma. Rete Ferroviaria Italiana realizzerà l’interconnessione dei binari della linea storica a due nuovi by-pass ferroviari – fra la stazione di Sommacampagna e l’impianto di Bivio Fenilone.

Le attività sono state ottimizzate per consentire di mantenere le tempistiche di realizzazione dell’opera in coerenza con il cronoprogramma definito dal Commissario di Governo per un intervento ritenuto strategico per la mobilità del Paese e inserito tra quelli Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nella fase di programmazione dei cantieri sono state coinvolte anche le imprese ferroviarie interessate e i Gestori infrastruttura delle reti ferroviarie estere confinanti.

Le modifiche alla circolazione ferroviaria

Per consentire l’operatività dei cantieri i treni subiranno alcune modifiche. In particolare: dall’1.30 di sabato 13 novembre alle 4 di lunedì 15 novembre e dall’1:30 di sabato 27 novembre alle 4 di lunedì 29 novembre 2021, la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra Peschiera del Garda e Verona (in entrambe le direzioni). Domenica 14 novembre la circolazione sarà interrotta fra Brescia e Verona, per lavori nelle vicinanze della ferrovia a Mazzano (BS).