Bottega Spa continua a crescere: assunti 40 dipendenti

Per far fronte alla grande crescita, Bottega spa ha rinforzato il proprio organico.

In termini di crescita, si parla 10% in più del 2019, il doppio sull’anno scorso. L’azienda vinicola trevigiana ha un sito produttivo anche nel veronese, a Valgatara, ed esporta in 148 paesi nel mondo.

Di recente ha provveduto a rinforzare il proprio organico, oggi di oltre 200 dipendenti. I forti investimenti nei suoi stabilimenti, in particolare di Fontanafredda di 12 mila mq dislocati in centro logistico e in una nuova distilleria, portano, oggi, Bottega a guardare al futuro con molto ottimismo ed entusiasmo.

Bottega ha confermato che, nell’arco di tre anni, aprirà ben 70 nuovi Prosecco Bar e Terrazze Bar.

Attualmente sono operativi 32 Prosecco Bar (dalle Seychelles a Londra, da Birmingham a Dubai, da Abu Dhabi a Stoccolma, per tanto per citarne alcuni) e 3 Terrazze Bar, all’ippodromo di Bath in Gran Bretagna al 39° piano del Bokan di Londra, al Savoia di Cortina.

In previsione, a giorni, l’inaugurazione di una Terrazza al rifugio Gorza di Arabba e al Gate Hotel, lussuoso albergo di Tokyo.