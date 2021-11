Master in diritto ed economia degli scambi internazionali, ospite a Verona l'ADM

Si terrà venerdì 12 novembre, con inizio alle ore 15:00, presso il Polo Santa Marta dell’Università degli Studi di Verona, il convegno “Le nuove frontiere del commercio internazionale – Questioni in materia di Dogane e IVA”, in occasione della cerimonia di chiusura della seconda edizione del Master Universitario di I Livello in Diritto ed economia degli scambi internazionali. Il programma del convegno prevede gli indirizzi di saluto di Stefano Troiano, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche; Davide Bellosi, Direttore Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli; Nicola Boaretti, Direttore Consorzio ZAI; Marco Carletto, Amministratore delegato Calzedonia S.p.a..

Gli interventi sono affidati a Vincenzo Amendola, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (Affari Europei); Maurizio Montemagno, Direttore della Direzione Centrale Dogane, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli; Carlo Cosentino, Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Verona; Pasquale Pistone, associato di diritto tributario, Titolare della Cattedra Jean Monnet ad Personam nell’Università WU di Vienna; Santiago Ibanez, professore Universidad de Valencia, Jean Monnet Chair “EU Customs law”; Maria Grazia Ortoleva, associato di diritto tributario, Università di Verona; Valentino Soldan, Head of Logistics Benetton Group; Piero Bellante, Studio Legale Bellante & La Lumia; Nicola Dimitri, Avvocato in Milano. Coordina la discussione Sebastiano Maurizio Messina, Direttore del Master, Ordinario di Diritto Tributario.



La cerimonia di chiusura del Master sarà anche l’occasione per un bilancio sulle attività di collaborazione tra ADM e l’Ateneo Veronese che negli anni ha permesso di realizzare diversi progetti formativi nei quali i funzionari doganali hanno partecipato in qualità di docenti. Oltre alle edizioni del Master – che si pone l’obiettivo di fornire strumenti di analisi e di gestione operativa del commercio con l’estero, esaminati e approfonditi alla luce dei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali – sono stati organizzati Corsi di aggiornamento professionale in “Fiscalità internazionale, disciplina doganale ed IVA sulle operazioni con l’estero” e tirocini curriculari presso l’Ufficio delle Dogane di Verona.



Per il Direttore Territoriale ADM per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, Davide Bellosi «il lavoro sinergico svolto in questi anni tra la Direzione Territoriale ADM per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Verona, oltre ad aver favorito un ampio scambio di esperienze tra le due istituzioni, ha contribuito a realizzare opportunità di studio e approfondimento della disciplina doganale tramite un approccio pratico verso le dinamiche operative che definiscono gli scambi internazionali, al fine di agevolare le scelte professionali dei discenti attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro».