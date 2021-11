Al via oggi la 17^ Settimana Veronese della Finanza

Sarà dedicato al PNRR e alle infrastrutture il primo appuntamento della nuova edizione della Settimana Veronese della Finanza, dell'Economia e del Lavoro, il format inaugurato nel 2010 dal Gruppo Verona Network per fare una sintesi del contesto economico attuale e per creare sinergie sul territorio.

Per cinque giovedì consecutivi, sempre in diretta alle ore 18 (replica alle 21), su Tele Radio Adige TV, canale 640 del DTT, o su Radioadige.com., verranno affrontati con ospiti in studio e in collegamento temi di grande attualità che hanno riflessi diretti proprio in ambito economico e non solo.

La prima serata, dedicata al PNRR, vedrà i contributi di Antonio Misiani, senatore, già viceministro dell'Economia del Governo Draghi Bis e ora campo Economia del Partito Democratico; di Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, componente tra le altre, delle Commissioni Trasporti, Infrastrutture ed Energia.

In studio Francesca Toffali, assessore al Comune di Verona con delega al PNRR, Renato della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona, Franco Fummi, ordinario di Informatica all'Università di Verona; Stefano Lappa, delegato regionale di OICE e membro del board di Gruppo Contec.

Come dicevamo, seguiranno altri quattro incontri, sempre di giovedì e sempre alle ore 18:

18 novembre - Associazioni di Categoria

25 novembre - Risparmio e Investimenti

2 dicembre - Energia

9 dicembre - Industria dello Sport