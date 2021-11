Torna Job & Orienta: alla 30esima edizione anche Cisl Veneto

«La pandemia ha colpito in maniera particolarmente pesante i giovani con la chiusura delle scuole e l’insegnamento a distanza, penalizzandoli nel loro percorso formativo. Questo è pertanto il momento in cui bisogna dispiegare un investimento straordinario in loro favore, per garantirne la formazione, l'orientamento e il futuro inserimento lavorativo».

Così Gianfranco Refosco, Segretario Generale della Cisl Veneto, ha motivato la partecipazione del sindacato alla 30esima edizione di Job & Orienta, la mostra convegno nazionale su orientamento, scuola, formazione e lavoro promossa da Veronafiere e Regione del Veneto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

«La nostra presenza a Job & Orienta 2021 – ha aggiunto Refosco - è una scelta di vicinanza ai giovani, per accompagnarli nella transizione scuola-lavoro, orientarli nella complessità delle norme sul lavoro ed informarli sulle tutele e sulle forme di welfare che possono permettere loro di affrontare il futuro con fiducia e coraggio».

Job & Orienta si svolgerà dal 25 al 27 novembre “in presenza” nei locali della Fiera di Verona.

Ci saranno numerose proposte digitali in continuità con l’esperienza virtuale dello scorso anno. Un’edizione straordinaria, che vede il salone festeggiare il suo trentennale confermandosi sempre più quale punto di riferimento sulle tematiche.

Capace sempre di rinnovarsi, in questi tre decenni Job&Orienta ha, infatti, saputo raccontare la scuola e il lavoro che cambiano e offrire spazi di incontro e di alleanza tra gli attori, istituzionali e non solo, nonché strumenti utili e concreti di orientamento ai ragazzi e alle famiglie, come ai giovani in cerca di occupazione.



Proprio su quest’ultimo tema giovedì 25 novembre ore 15,30 ci sarà un workshop dal titolo “ Giovani, formazione, lavoro ripartiamo dall’apprendistato” con la presenza del segretario nazionale della Cisl Luigi Sbarra.