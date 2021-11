Sondaggio: Cortina 2020, un volano per aziende e territorio

«I dati presentati oggi confermano quanto già avevamo preannunciato: seppure a porte chiuse, i Mondiali di sci di Cortina 2021 hanno rappresentato un volano molto importante per il territorio e le imprese – ha commentato l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner -. Sono felice che ora a darci ragione siano anche i dati della ricerca»

I dati sono stati raccolti dal Sose; la ricerca realizzata da Format Research e voluta da Valerio Toniolo, Commissario di Governo alle opere infrastrutturali di Cortina 2021.

I risultati sono stati resi noti in questi giorni con il titolo: “Analisi sull'impatto economico territoriale sulle piccole e medie imprese dei Campionati di sci alpino Cortina 2021”.

Lo studio di SOSE, società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia, si è concentrato sulle attività economiche con un fatturato non superiore a 5.164.569 euro, le cosiddette micro e piccole imprese (MPI), quelle che caratterizzano quasi il 99% del tessuto produttivo veneto.

È emerso che, nel triennio 2018-2020, il 3,5% delle imprese hanno beneficiato direttamente delle iniziative svolte in vista dei Campionati mondiali di sci alpino 2021, o comunque degli investimenti realizzati per l’evento.

Quota che sale al 7,1% se si considerando anche tutte quelle imprese che ne hanno beneficiato in maniera indiretta. Secondo le stime, inoltre, alla fine del 2021 questi valori passeranno, rispettivamente, al 3,9% e al 13,6%.

Inoltre, il 92% delle imprese intervistate ritiene che i Campionati Mondiali di sci abbiano prodotto (o produrranno in futuro) un impatto positivo sull’immagine delle zone interessate dall’evento o comunque per l’intero Paese.

Infine, il 70% degli imprenditori concorda sull’idea che gli investimenti effettuati per Cortina 2021 abbiano contribuito a rilanciare il territorio.

«Ritengo che al netto delle percentuali legate direttamente all’impatto economico – ha concluso l’assessore Caner -, numeri più che positivi, il fatto più straordinario è aver sostenuto un evento che ha prodotto un’occasione di crescita in un momento di sostanziale chiusura per effetto delle limitazioni legate alla pandemia. Non solo. Il lascito di Cortina2021 è quello di una grande squadra, rodata, capace di gestire un evento di caratura mondiale nella massima sicurezza. Un evento che, tirate tutte le somme, ha chiuso anche con un utile in bilancio. A questi dati dobbiamo però aggiungere l’eredità che ci ha lasciato la kermesse: un patrimonio enorme, anche in termini di esperienza, conoscenza e know how, anche rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie, che rappresenta una solida base per le sfide in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026».