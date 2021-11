A Verona il Convegno nazionale delle Casse Edili

“Edilizia, la nuova frontiera” è il convegno nazionale delle Casse Edili che si terrà giovedì. Appuntamento a Palazzo della Gran Guardia dalle 14.30 alle 19.

Giovani, congruità e lavoro regolare, sicurezza, innovazione e sostenibilità: i temi che verranno presi in esame.

A Verona, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) chiama le Parti sociali dell'edilizia a confrontarsi su come contribuire a un’edilizia più sicura e a un mercato in grado di salvaguardare e premiare chi opera nel pieno rispetto della legge e della regolarità contributiva.

L’entrata in vigore delle norme sulla congruità costituisce un fattore determinante a definire quella nuova frontiera delle costruzioni che CNCE intende delineare, nel segno di una maggiore qualificazione di imprese e lavoratori, di più sicurezza e qualità costruttiva, mettendo al centro

i nuovi paradigmi dell’innovazione e della sostenibilità.

Ad aprire il pomeriggio, i saluti del sindaco Federico Sboarina.



Previsto l’intervento di numerosi ospiti:

• Lorenzo Bellicini Direttore CRESME

• Gabriele Buia Presidente ANCE

• Stefano Crestini Presidente ANAEPA Edilizia Confartigianato

• Elisa De Berti Vicepresidente e Assessore Affari legali Lavori pubblici Infrastrutture Trasporti

Regione Veneto

• Alessandro Genovesi Segretario generale FILLEA CGIL

• Vito Panzarella Segretario generale FENEAL UIL

• Enzo Pelle Segretario generale FILCA CISL

• Antonio Di Franco Vicepresidente CNCE

• Carlo Trestini Presidente CNCE

• On. Andrea Orlando Ministro del Lavoro (video intervista)