Rincaro delle materie prime, Confindustria mette in campo APPIA

Lo scenario internazionale caratterizzato fin dagli ultimi mesi del 2020 da forti aspettative sulla ripresa ha indotto enormi aumenti nei prezzi delle commodity.

Secondo l’ultimo rapporto del Centro Studi Confindustria i rincari potrebbero essere temporanei, come ad esempio per il petrolio, o potrebbero protrarsi per tutto il 2022 come ad esempio per i metalli perché occorre tempo per gli investimenti e per riorganizzare le filiere produttive.

I divari nei prezzi nelle varie fasi della filiera indicano anche condizioni molto differenti dei margini nei vari settori industriali italiani, alcuni dei quali soffrono di più e necessitano di interventi urgenti.

L’aumento dei prezzi e la scarsità di alcune commodity, lamentata sempre più spesso dalle imprese e monitorata anche dalla nostra indagine di settembre, costituisce un indubbio freno alla ripresa in corso e rappresenta l’urgenza che le aziende manifatturiere si stanno trovando ad affrontare per riuscire a rimanere competitive sui mercati e non vanificare la crescita di questo 2021, che lo stesso Mario Draghi ha auspicato possa attestarsi, a fine anno, ad oltre il 6%.

Per questo motivo, Confindustria Verona, con altre associazioni del Sistema Confindustria tra cui le venete Assindustria VenetoCentro, Confindustria Vicenza e Confindustria Venezia-Rovigo, ha fatto sistema per fornire gratuitamente alle proprie associate una piattaforma digitale con il dettaglio dei prezzi in tempo reale, le serie storiche e soprattutto le previsioni sui prezzi di 70 materie prime (compresa la componente energia).

La piattaforma, denominata APPIA e sviluppata da Prometeia, sarà presentata in un webinar il 10 novembre alle ore 11.00 e resa disponibile a tutte le imprese associate.

«Poter contare su informazioni puntuali e affidabili è un asset strategico nella gestione d'impresa, permettono di poter pianificare e non trovarsi in difficoltà di fronte alle oscillazioni dei mercati. – ha commentato Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona (nella foto) - Dall’estate siamo assistendo ad un forte aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia che per alcune arriva a toccare incrementi del 40% e oltre, incremento che è un elemento cruciale per le nostre imprese in questa fase di ripresa della produzione e la piattaforma APPIA rappresenta un valido strumento di conoscenza.

Ma non solo, può essere anche di grande supporto all'interno delle filiere produttive. Poter disporre di informazioni certificate e condivise non può far altro che rafforzare le imprese all'interno di catene lunghe e con rapporti e connessioni complesse. La forza del sistema Confindustria e la concretezza del farne parte, sta anche in questa capacità di poter far accedere le proprie aziende a servizi di eccellenza altrimenti difficilmente avvicinabili».

Inoltre, APPIA non sarà solo un grande “deposito” di dati e analytics sulle materie prime, ma un vero e proprio strumento di market intelligence che consentirà alle aziende associate di approfondire la conoscenza e l’interpretazione delle dinamiche di mercato attraverso un sistema di reportistica, webinar di filiera e dialogo continuo fra il Team Prometeia, le Associazioni e le imprese.

A partire da venerdì 12 novembre saranno poi realizzati sette webinar di filiera per analizzare e discutere le tendenze recenti e le prospettive evolutive delle commodity di riferimento di ciascuna supply-chain. A margine di ciascun webinar saranno disponibili in APPIA i report realizzati da Prometeia.

Martedì, 16 novembre 9:30-10:30 Filiera Energia e Trasporti

Mercoledì, 17 novembre 17.30-18.30 Filiera Alimentare

Venerdì, 19 novembre 17.30-18.30 Filiera Metalmeccanica

Martedì, 23 novembre 17.30-18.30 Filiera Chimica, Gomma e Plastica

Venerdì, 26 novembre 17.30-18.30 Filiera Tessile-Moda

Martedì, 30 novembre 17.30-18.30 Filiera delle Costruzioni

Venerdì, 3 dicembre 17.30-18.30 Filiera Legno-Carta