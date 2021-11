Borgo Milano: ok dal Comune per un nuovo supermercato

Approvata dal Consiglio comunale di ieri sera, con 26 voti favorevoli e 6 contrari, la deroga alla destinazione d’uso per l’intervento di ristrutturazione edilizia, richiesta dalla ditta Mion Immobiliare, per un’area di 10.511 mq., presente tra via San Marco 108-110-112 e in via Curiel 9 a Borgo Milano.

Presenti un immobile adibito a magazzino logistico e un edificio residenziale attualmente abbandonati. L’intervento consiste in una ricomposizione volumetrica per realizzare un unico edificio commerciale.

Nello specifico, i lavori prevedono due modalità di intervento. La prima rivolta al progetto edilizio di ristrutturazione, per il recupero delle volumetrie preesistenti: al termine delle demolizioni, vedrà la costruzione di un unico fabbricato a uso commerciale.

Il secondo intervento, per opere pubbliche compensative esterne, a carico della società immobiliare, consiste nella riqualificazione delle intersezioni stradali tra via San Marco - via Curiel - via Molise.

Il costo complessivo sarebbe pari a circa 1milione e 300mila euro.

«L’intervento – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Ilaria Segala - andrà a riqualificare un’area dismessa, perseguendo le finalità sostenute dall’Amministrazione di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano di un’area degradata. Inoltre, l’opera prevede una forte diminuzione della volumetria preesistente, da mc. 32.020 a 12.542 mc. e della SUL, da 3777 mq. 2200,05 mq. Infine, il progetto edilizio sarà accompagnato dall’esecuzione di importanti opere di sistemazione e miglioramento della viabilità esistente di via San Marco, via Curiel e via Molise, a vantaggio della collettività».

L’esistenza di un pubblico interesse, valevole anche per le iniziative economiche private volte al riutilizzo e alla riconversione di immobili mediante interventi di ristrutturazione edilizia, è alla base del riconoscimento di una nuova deroga alla destinazione d’uso richiesta dalla società immobiliare.

Accolto dall’assessore l’emendamento collegato a firma dei consiglieri Paola Bressan (FI) , Matteo De Marzi (Battiti per Verona domani) e Andrea Velardi (Lega Nord) che chiede venga realizzata, utilizzando parte degli spazi dedicati a parcheggio, un’area verde da adibire ad area cani o a verde pubblico attrezzato. Accolti anche due degli otto emendamenti presentati dal capogruppo Sinistra Verona in Comune Michele Bertucco, che inseriscono alcune modifiche tecniche al testo deliberativo.

«Questo è un esempio di come funziona l’urbanistica a Verona – sottolinea Bertucco, intervenuto per la relazione di minoranza -. Il privato presenta il suo progetto, dettando regole e richiese alle quali il Comune è sempre pronto a dare risposta positiva, anche attraverso lo strumento della deroga. Le opere compensative, che non sono altro che delle rotonde, vengono presentate come interventi risolutivi per la viabilità, quando nella realtà sono necessarie allo stesso supermercato realizzato dal privato».

«Questa delibera dimostra che l’Amministrazione non è molto consapevole di quale sia la situazione dei supermercati in Corso Milano – dichiara il capogruppo Pd Federico Benini -. E’ infatti pronta ad approvarne una nuova realizzazione in un quartiere che già oggi presenta la maggior concentrazione rispetto a tutta la città. Un’opera incomprensibile».

«Manca una visione complessiva dello sviluppo urbanistico della città – rileva il capogruppo Gruppo misto Carla Padovani -. Ancora una volta ci troviamo a esaminare opere proposte senza valutare le esigenze del quartiere in cui verranno realizzate. Sono favorevole al recupero di aree degradate, ma non credo che Borgo Milano abbia veramente bisogno di un ulteriore supermercato».

«Bisogna ragionare in maniera complessiva – dichiara il capogruppo Traguardi Verona Tommaso Ferrari -. Invece, risultano sempre gli stessi problemi urbanistici, che non tengono in considerazione le necessità dei cittadini, con i quali non esiste mai un confronto».

Ad inizio seduta è stata commemorata dal Consiglio la figura dell’ex conigliere e assessore comunale Giovanni Avanzi, deceduto il 13 marzo scorso. A darne il ricordarlo Renato Finzi, in rappresentanza dell'associazione Consiglieri emeriti del Comune di Verona.