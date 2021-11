News System Speakers: l'avventura hi-tech del giovane imprenditore Nicola Simonato

Una passione per la musica che si trasforma ben presto in un lavoro tecnologicamente innovativo. Formazione e collaborazioni lo stanno introducendo in un mercato fitto di concorrenza dove la performance qualitativa fa la differenza.

Tutto questo e tanto altro e News System Speakers, l’avventura imprenditoriale di Nicola Simonato. 23 anni di Bovolone, giovane ma con le idee chiare e tanti ambiziosi progetti futuri.

Come nasce News System Speakers e di cosa si tratta?

Mi occupo di costruzione e progettazione di casse acustiche. Ho studiato elettrotecnica e automazione all’Istituto Salesiano San Zeno di Verona e ingegneria industriale a Trento. Inoltre, sono iscritto all’albo dei periti industriali di Verona. La mia formazione mi permette ogni giorni di scegliere i prodotti corretti e più performanti a livello acustico.

Come sta entrando nel mercato?

Mi sto approcciando in questo momento al mercato e sto entrando in punta di piedi grazie alle opportunità che mi stanno dando amici e conoscenti: metto loro a disposizione impianti e sistemi audio che possono portare con loro in trasferte e serate. Notevole la rete che si sta creando sui social, soprattutto su Instagram, dove mi sto facendo conoscere da un numero crescente di persone.

È un mercato saturo ma ho cercato di evolvere il concetto di sistema audio attraverso impianti alla portata di tutti, quindi facili da usare e semplici da montare. Pochi cavi e un approccio digital intuibile e immediato. Per differenziarmi dai prodotti mainstream uso componenti di alta qualità: la performance del prodotto è sicuramente migliore, in più alzo l’asticella di mercato.

Quali sono le maggiori richieste e i trend del momento?

A dettare le regole di mercato, da qualche anno a questa parte, sono i satelliti a colonna: di dimensioni ridotte, vengono usati in accoppiata a un piccolo subwoofer. Permette di avere pochi ingombri in auto o nel furgone lasciando spazio agli strumenti della band e alla console del dj.

La mia produzione si distingue in due parti. La prima riguarda il settore professionale dei lavoratori dello spettacolo in supporto a eventi, gruppi musicale e tanto altro.

Il secondo tipo di produzione sviluppato dalla mia azienda, News System Speakers, fa riferimento a impianti a uso domestico. Sono detti Hi-end (o High-end), cioè di alta fascia perché chi li acquista non bada al prezzo ma alla qualità del prodotto. Sono creazioni che si limitano a una fascia di mercato molto alta in accoppiata con mobilio e architettura di design. Proprio questa fetta della mia produzione mi ha permesso di intrecciare importanti collaborazioni, l’ultima in ordine di tempo quella con Lignum.

Quali sono i progetti futuri di News System Speakers?

Sto lavorando al potenziamento dei prodotti adatti al service cercando di offrire un’offerta sempre più completa. Sto portando a termine certificazioni e omologazione. Infine, grazie al consorzio Lignum, col quale mi sono associato ad aprile di quest’anno, potrò esporre i miei prodotti Hi-end in accoppiata al mobilio di design e griffato all’interno di uno showroom nella provincia di Verona.