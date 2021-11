"Cavalli in Villa": Verona celebra territorio e passione equestre in un evento unico

All’interno dell’edizione 2021, Fieracavalli promuove il progetto “Cavalli in Villa” all’interno della propria manifestazione.

Sabato 6 Novembre ore 15.00 presso stand Regione del Veneto padiglione 4 posizione E2/F2 si terrà la presentazione ufficiale dell’evento “Cavalli in Villa”.

E' un marchio creato per favorire la comunicazione e la promozione del cavallo come alfiere della cultura e dell’economia. Intende sostenere uno sviluppo della Cultura e del Territorio attraverso un circuito di iniziative organizzate in cinque Ville Venete selezionate come location di eccezione:

Villa Bassi - Abano Teme (PD) - 8/10 Aprile 2022

Villa Farsetti - Santa Maria di Sala (VE) – 13/15 maggio 2022

Villa Pisani Bonetti - Lonigo (VI) - 24/26 giugno 2022

Villa Caffo Navarrini - Rossano veneto (VI) – 23/25 settembre 2022

Villa Corner della Regina - Cavasagra di Vedelago (TV) – ottobre 2022

Il patrimonio artistico Veneto sarà il cuore di tutte le attività dell’evento che, a partire dagli sport equestri, riunirà informazione, cultura, spettacolo, intrattenimento, agri-turismo, bambini, auto d’epoca, mostre d’arte e fotografiche. Un caleidoscopio di iniziative per appassionati, famiglie e amanti del territorio.

La presidente Fise Veneto e vicepresidente vicario Coni Veneto, Clara Campese introdurrà la manifestazione motivandone l’obiettivo. L‘intento di far leva sul cavallo come collettore economico, sociale e culturale per far conoscere le preziosità del territorio veneto.

Attesi importanti interventi delle autorità della Regione Veneto che hanno sposato la missione del progetto quale valorizzazione del territorio.

L’On. Vittorio Sgarbi rappresentante dell’Arte e Cultura, la Direttrice della Casa circondariale di Verona per l’integrazione sociale presente nelle varie tappe, l’Avv. Marco di Paola Presidente della Fise Nazionale e l’Event Manager di Fieracavalli Armando Di Ruzza a dimostrazione di come Fieracavalli sia da sempre promotrice di progetti innovativi e attivatori dell’esaltazione del territorio anche al di fuori dell’evento autunnale. Moderatore e conduttore della presentazione l’Avv. Fabio Campese.