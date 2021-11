Bonus Terme, ecco l'elenco delle strutture accreditate

Qualche settimana fa abbiamo dedicato alcune puntate della trasmissione Verona Economia al cosiddetto Bonus Terme, un buono del valore di 200 euro per l’acquisto di servizi termali destinato a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, gestito da Invitalia per conto del Ministero Sviluppo Economico.

E' stato proprio il MISE, con Decreto del Ministero del 14 agosto 2020, ad istituire un fondo da 53 milioni di euro individuando i servizi termali ammissibili, ovvero qualsiasi prestazione erogata da un istituto termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità.

I cittadini, per accedere al bonus, possono rivolgersi già da ora direttamente agli enti termali accreditati, il cui elenco è stato pubblicato ieri, 2 novembre, nella sezione del sito "Enti accreditati".