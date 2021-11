Marina Montidoro nuovo direttore di Coldiretti Veneto, arrivano i complimenti di Zaia

«Benvenuta e buon lavoro a Marina Montedoro e grazie per l’impegno profuso e i risultati ottenuti a Tino Arosio. La direzione di Coldiretti Veneto era e resta in ottime mani, alle quali affianchiamo quelle della Regione per vincere le tante sfide che ancora ci aspettano”.

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’avvicendamento alla direzione di Coldiretti Veneto tra Tino Arosio e Marina Montedoro, il cui passaggio di testimone è avvenuto oggi durante i lavori del Consiglio dell’Organizzazione.

«Marina Montedoro – aggiunge Zaia – arriva accompagnata da un curriculum prestigioso e da esperienze rilevanti sia in ambito nazionale che europeo, non ultima la presidenza dell’Associazione per il patrimonio delle Colline Unesco del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, importante volano sia per il settore vitivinicolo che per quello turistico. Un bagaglio di esperienza che sarà prezioso nel dirigere un’organizzazione insostituibile per l’intera economia agricola regionale e nazionale in un momento di trasformazione e di reazione alle gravi difficoltà causate al comparto dalla pandemia».