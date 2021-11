Ignasi Prieto è il nuovo direttore marketing globale di SEAT e CUPRA

Ignasi Prieto assume l’incarico di nuovo direttore marketing globale di SEAT e CUPRA dopo quasi tre anni alla guida del marketing globale di CUPRA. Vanta 15 anni di esperienza nel settore automotive, nelle aree dimarketing e pubblicità.

Il suo predecessore, Jason Lusty, assume un nuovo ruolo all’interno del Gruppo Volkswagen come responsabile di Strategia di marca e di Marketing Verona.

Prieto ha assunto l’incarico dalla giornata di ieri.

La sua carriera in SEAT S.A. ha avuto inizio nel 2015 nel ruolo di responsabile globale di Brand Advertising, per poi assumere due anni dopo la responsabilità globale delle aree di Brand Content, Sponsoring e Social Media di SEAT S.A. A gennaio 2020 è stato nominato responsabile marketing globale di CUPRA, incarico che ha ricoperto fino a oggi.

Prima del suo arrivo in SEAT S.A., per oltre otto anni Prieto ha occupato diversi incarichi in Nissan Motor Corporation, con responsabilità nelle aree di pubblicità, strategia commerciale e strategia di vendita al pubblico. A questo si somma una rilevante esperienza comeaccount executive in agenzie pubblicitarie edi comunicazione come McCannErickson, Delvico Bates e TBWA.

«Mi congratuolo con Ignasiin, nuovo Direttore marketing globale di SEAT e CUPRA. In questi anni è stato una risorsa strategica per il posizionamento dei due marchi e ha dato un contributo essenziale alla brand awarness del marchio CUPRA. Con la sua guida ha inizio una nuova fase e sono certo che il suo impegno e le sue capacità permetteranno di continuare la crescita che stiamo vivendo. Riconoscere e promuovere il talento interno è sempre motivo di orgoglio”, ha condiviso Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA.

Ignasi Prieto ha ottenuto una laurea e un master in Business Administration presso la business school Esade nel1998. Inoltre, annovera tra i suoi studi un business programme internazionale conseguito presso l’Università Urbana-Champaign di Illinois. Griffiths ha rivolto inoltre il proprio ringraziamento a Jason Lusty per l’importante lavoro svolto in questi due anni e mezzo in SEAT S.A.: «Jason ha portato un valore incredibile all’azienda con il suo passaggio e ha avuto un ruolo chiave nel rafforzamento dei marchi CUPRAe SEAT. Sono sicuro che continuerà a offrire un contributo rilevante nel suo nuovo ruolo all’interno delGruppo Volkswagen».