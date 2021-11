Dolci novità a Verona: il gruppo Vicenzi allaccia nuove sinergie di mercato

Due storiche eccellenze dell’arte dolciaria italiana stringono una nuova partnership: il Gruppo Vicenzi e Baci Perugina, creano un prodotto a edizione limitata. Da qualche settimana, infatti, sono presenti sul mercato i Grisbì ‘crema Baci’: per la prima volta i noti cioccolatini, con i loro cartigli originali, entrano nelle confezioni degli iconici biscotti.

Il nuovo biscotto sta segnando picchi di richieste: in sole 2 settimane di commercializzazione, ha venduto l’equivalente di 3 mesi della precedente edizione invernale di Grisbì “Passion”, ritenuta a sua volta già un record di vendite e insignita del Premio come miglior Packaging design e miglior campagna Stampa Consumer in occasione della recente Fiera Cibus di Parma.

Dati che confermano l’importanza del marchio Grisbì che, da solo, vale oltre il 30% delle vendite a brand in Italia, ma anche il positivo andamento del giro d’affari aziendale che, nel primo semestre, ha segnato un incremento del 13%.

«Un percorso positivo quello che abbiamo intrapreso – spiega il presidente del Gruppo Giuseppe Vicenzi – pienamente rappresentativo della nostra storia, da sempre proiettata all’innovazione. Abbiamo creato qualcosa di unico, partendo da due storiche eccellenze dolciarie del nostro Paese. I valori che da oltre un secolo ci contraddistinguono non cambiano, ma si aggiornano. Passione, ricerca continua della qualità, amore per il territorio, sono tratti identificativi del nostro Gruppo: è ciò che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, ai nostri consumatori. Con un’attenzione particolare alla città in cui siamo nati: nasce qui l’idea di mettere assieme le eccellenze del nostro Paese per dare vita a qualcosa di unico»

Questo 2021 si contraddistingue anche dall’innovazione applicata ai suoi prodotti, con packaging sempre più ‘social’ oltre che sostenibili. Il Gruppo di San Giovanni Lupatoto, infatti, ha sviluppato una nuova sinergia anche con gli studenti di Naba – Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano per la creazione di una vera e propria esperienza di gaming per i prodotti a marchio Mr. Day.

«Si dice che il packaging sia il primo strumento di comunicazione – spiega il direttore Marketing del Gruppo Cristian Modolo – con la nuova gamma Mr. Day abbiamo voluto amplificare questo concetto trasformando ogni confezione in un vero e proprio media. Grazie alla realtà aumentata, la confezione si anima e crea un’esperienza pensata per avvicinare il marchio alla parte più giovane della generazione Z (i nati dal 1995 al 2010)».

Vicinanza al mondo dei ragazzi che si traduce anche con un packaging a basso impatto ambientale. Il 70% del materiale usato dal Gruppo è rappresentato da carta (riciclata al 100% nel caso dei Grisbì), il 22% da plastica che, a seconda del formato, proviene da fonte riciclata fino al 90%.