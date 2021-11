In due giorni boom di crisantemi: 3milioni e mezzo i fiori acquistati

Gli italiani sono tornati nei cimiteri con piante e fiori per rendere omaggio ai propri cari.

La ricorrenza resta tra le più radicate della tradizione nazionale dopo che lo scorso anno, per l’emergenza Covid, erano state varate misure anti contagio con orari limitati.

Nel ponte di Ognissanti e dei morti, si stima che siano stati acquistati circa 3,5milioni di crisantemi ma anche molti altri fiori e piante Made in Italy.

E’ quanto afferma la Coldiretti nel trarre un bilancio di questi due giorni festivi.

Il ricordo dei defunti rappresenta la ricorrenza più importante dell’anno per la floricoltura tricolore che realizza in questo periodo circa 1/5 del proprio fatturato.

Tuttavia, la produzione nazionale risulta essere in contrazione, a causa della riduzione dei trapianti, nei mesi scorsi, dettata dalle incognite legate all’andamento della pandemia.

Il crisantemo si conferma essere il dono preferito in occasione della ricorrenza. La sua produzione è in calo a livello nazionale e i prezzi al dettaglio possono variare tra 1euro a 2,5euro per i crisantemi e possono arrivare a oltre 20 euro se si tratta di fiori in vaso o di mazzi con più fiori.

Prezzi in rialzo, con una domanda in crescita e quotazioni all’ingrosso aumentate anche del 20% rispetto allo scorso anno anche per effetto dell'aumento dei costi energetici, dei fertilizzanti, delle plastiche e di tutti i fattori produttivi, a monte e a valle della produzione in serra: dalle talee ai trasporti, dai vasi al confezionamento.

Una situazione che pesa su un settore che si sta riprendendo lentamente dopo il crack provocato dall’emergenza Covid con un taglio del 58% del fatturato di un anno e la perdita di migliaia di posti di lavoro, per effetto delle chiusure obbligatorie e la cancellazione di matrimoni, eventi e cerimonie che hanno costretto a mandare la macero miliardi di fiori.