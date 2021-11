Fondazione Cariverona, 21 milioni di euro in progetti ed erogazioni per il 2022

sui temi dell’ambiente per iniziative strutturate e di sistema dal forte taglio applicativo, su un perimetro definito dopo un’azione di confronto e sensibilizzazione con i territori

per la promozione delle filiere agroalimentari locali

Progettualità d’Iniziativa diretta in rete con l’Associazione Filiera Futura

a sostegno della ricerca applicata in partnership con Fondazione Caritro

per favorire la mobilità all’estero degli studenti, in collaborazione con Intercultura Onlus

Bando Giovani in movimento

seconda edizione dell’iniziativa dedicata allo sviluppo delle dinamiche di innovazione del sistema territoriale delle piccole e medie imprese, in partnership con Fondazione Cariparo e Consorzio Elis

Bando dedicato a progetti per il sostegno della domiciliarità per persone fragili e non autosufficienti