Aziende e nuove dinamiche di crescita: allenza fra Cassa Padana ed Equita K Finance

L'esperienza del territorio e degli imprenditori come guida al cambiamento: questo il focus dell'evento tenutosi nel mese di ottobre al Forum Cassa Padana di Leno, Brescia.

Le testimonianze di Iseo Serrature, Promotica Spa, Intred Spa, Neoesperience Spa Un’alleanza fra Cassa Padana ed Equita K Finance per portare agli imprenditori i servizi esclusivi di una delle principali investment bank indipendenti italiane.

“Nuove dinamiche di crescita. L'esperienza sul territorio come guida al cambiamento” il titolo dell’incontro.

Attraverso Equita K Finance, il braccio operativo nel mid-market del Gruppo Equita, Cassa Padana sarà quindi in grado di offrire l' accesso ai mercati dei capitali con un player indipendente (quotato – con un valore di mercato di 170 milioni di Euro - e controllato dai suoi manager) che intermedia circa il 10% dei capitali che transitano ogni giorno sulla borsa di Milano.

L'esperienza nel progettare operazioni di finanza straordinaria costruite su misura sulle esigenze ed obiettivi della famiglia imprenditoriale; la capacità di eseguire acquisizioni e cessioni, oltre che in Italia, in 23 paesi nel mondo con oltre 400 professionisti partner.

E oltre 20 anni di esperienza nell’acquistare, finanziare e vendere imprese a fianco degli imprenditori.

Soddisfatto dell'accordo il direttore generale di Cassa Padana, Andrea Lusenti: «Una banca oggi deve puntare al coinvolgimento attivo delle aziende che spesso scontano un'eccessiva dipendenza dal credito bancario. Con la nuova partnership saremo in grado di offrire loro prodotti finanziari diversi e innovativi con interventi specifici per la crescita».

«Siamo fieri di questa alleanza con Cassa Padana - dice Giuseppe Grasso, co-CEO di Equita K Finance -perché siamo due realtà con lo stesso DNA: lavoriamo con gli imprenditori e per gli imprenditori. Sappiamo entrambi che la finanza scioglie i vincoli dell’impresa e ne accelera il cambiamento. Che il capitale compra “tempo”. Che la finanza ha la capacità di effettuare acquisizioni che consentono di accedere a mercati o a tecnologie che richiederebbero molto più tempo per essere sviluppati dall’interno».

«In un contesto globale come il nostro, tutto è in movimento, tutto si modifica velocemente, tutto cambia - spiega Sergio Simonini, consulente di Cassa Padana -. Gli imprenditori devono rendersene conto e impegnarsi in un salto di qualità. Perché oggi più che mai è necessario affrontare al meglio il mercato globale, gestire lo sviluppo aziendale accedendo a nuovo capitale destinato agli investimenti, farsi trovare pronti al ricambio generazionale. Ciò significa che aziende e imprenditori sono chiamati a riflettere sul loro futuro con un'apertura ai cambiamenti. In questo contesto assumono sempre più importanza le banche del territorio. Il ruolo delle banche come Cassa Padana sarà infatti centrale per cogliere le opportunità del Recovery Plan e per rendere concretamente possibile l'accesso ai fondi del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza anche alle realtà imprenditoriali locali».

A testimoniare una collaborazione fruttuosa, diverse imprese del territorio.

Tra queste, è emersa la testimonianza di Vinicio Faustini di Iseo Serrature, terza generazione di un'azienda fondata dal nonno nel 1969: anzichè vendere l’ azienda ha optato per un processo di managerializzazione. Oggi sogna la quotazione.

L'operazione di affiliazione e di supporto ha reso la strada più semplice, anche se molto impegnativa, agli altri tre imprenditori che hanno partecipato al convegno fornendo le proprie testimonianze di successo: Daniele Peli, AD Intred Spa; Diego Toscani, AD Promotica Spa e Luigi Linotto, presidente di Neoesperience Spa.