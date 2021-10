Marini, Pets Planet Verona: «Percentuali in rapido aumento dalla fine della pandemia, grande attenzione al food»

Ai microfoni di Verona Economia, in occasione del numero settimanale dedicato al mondo degli animali, Andrea Marini: titolare di Pets Planet Verona, ci ha parlato delle novità sull'alimentazione e il food specifico per cani e gatti. Inoltre, ha fatto chiarezza su come sono cambiate le tendenze id mercato e di acquisto dopo l'emergenza sanitaria.

Come nasce Pets Planet Verona?

Il negozio di Verona ha aperto nel 2006 grazie a un progetto nato un anno prima quando sono venuto a conoscenza di questo franchising per la consulenza di cani e gatti con la relativa vendita di prodotti. Pets Planet commercializza in Italia da oltre un decennio con circa 11 negozio con un’ottima evoluzione di mercato.

Qual è l'attuale andamento del settore?

La nicchia di mercato del pet food sta crescendo. Prima della pandemia, è stata attestata una percentuale di incremento intorno al +17%; post emergenza sanitaria i numeri sono cresciuti in modo esponenziale. Infatti, come ricordiamo, durante la pandemia avere un cane voleva dire avere la possibilità di uscire di casa. Pertanto sono aumentati i clienti e l’attività lavorativa gode di un buono slancio economico.

Quali sono le richieste che vanno per la maggiore ?

Qualche anno fa l'alimentazione del cane era trattata in modo superficiale. Ora invece si sta sviluppando l'attenzione sulla qualità e sulla quantità del cibo da somministrare ai nostri cani e i nostri gatti. I trend che vanno per la maggiore sono i cibi personalizzati, fatti su misura per rispondere alle necessità del nostro animale. È la nostra filosofia aziendale: attraverso una consulenza personalizzata proponiamo a ogni singolo soggetto un'alimentazione su misura.

Quali sono i progetti futuri di Pets Planet Verona?

Abbiamo aperto il nostro store di Verona da poco più di un anno. Il primo obiettivo è sicuramente farci conoscere e devo constatare che sta andando discretamente bene. Stiamo pensando di presentarci su mercati e fiere per espandere la nostra rete e fidelizzare più clienti possibile.