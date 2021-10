Generali porta a casa l'Opa su Cattolica

Missione compiuta. L'offerta di pubblico acquisto di Generali Assicurazioni su Cattolica va in porto. Ieri sera alle 18.30 - come riporta l'Ansa - il Leone di Trieste ha toccato quota 53,85% delle azioni della società scaligera.

Generali, che già possedeva il 23,67% della società di Lungadige Cangrande, ora diventa il socio di maggioranza validando, al contempo, l'efficacia stessa dell'OPA.

Ora bisognerà vedere cosa accadrà oggi, ultimo giorno per i soci per aderire all'offerta di Generali che propone, come ricordiamo, 6,75 euro ad azione, prezzo ritenuto estremamente basso da alcuni soci, in particolare da quelli riuniti sotto il cappello di Casa Cattolica, coordinata dall'imprenditore veronese Germano Zanini.

Di solito all'ultimo giorno arriva il maggior apporto di titoli: se alla chiusura Generali raggiungerà quota 66,67%, la compagnia guidata da Philippe Donnet avrà il controllo di diritto dell'assemblea straordinaria che potrebbe essere chiamata a deliberare l'incorporazione di Cattolica in Generali.

Scenario, quest'ultimo, ampiamente previsto proprio da Casa Cattolica che teme la perdita non solo di 125 anni di storia di Cattolica Assicurazioni, ma anche dei suoi 1800 dipendenti e delle sue 1400 agenzie.