OPA Generali, superata la soglia del 66,67% del capitale sociale di Cattolica

«Ciao Ciao Cattolica Assicurazioni» staranno esclamando in questi minuti molti affezionati alla Società di assicurazioni scaligera nata nel lontano 1896. La data di oggi, infatti, rimarrà nella storia non solo di Cattolica, ma anche della città di Verona.

Nei bei ricordi di chi considera l'OPA andata a segno come una grande opportunità per Verona e i veronesi, nei ricordi da archiviare in fretta, con grande amarezza, per chi considera questo ultimo atto come quello definitivo che darà il là alla scomparsa progressiva della tanto amata compagnia scaligera.

Generali ha stasera comunicato di aver superato la soglia del «66,67% del capitale sociale dell’Emittente con diritto di voto» (il dato definitivo nelle prossime ore), potendo così controllare di diritto l'assemblea straordinaria che potrebbe essere chiamata a deliberare l'incorporazione di Cattolica in Generali.

Per Cattolica potrebbe delinearsi lo scenario che è capitato in tempi recenti per Toro Assicurazioni o INA Assitalia, incorporate dalla stessa Generali e scomparse dal mercato.

Cosa ne sarà ora dei 1800 dipendenti e delle 1400 agenzie di Cattolica? Solo il tempo ce lo dirà.

Intanto il comunicato diffuso poco fa dal Leone dice così:

«L’Offerente comunica, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti, che, per effetto delle Azioni portate in adesione all’Offerta in data odierna, l’Offerente verrà a detenere una partecipazione superiore al 66,67% del capitale sociale dell’Emittente con diritto di voto. Pertanto, deve considerarsi avverata la Condizione Soglia Minima.

I termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. delibera n. 22006 del 22 settembre 2021 (il "Documento di Offerta").