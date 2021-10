Ance Verona: a Wood Experience il traguardo dei 10 anni del progetto CQ

Ance Verona, partner tecnico di WoodExperience 2021, all'interno di questo nuovo format fieristico promosso da Veronafiere attraverso la sua controllata Piemmetì Spa - e che raccoglie l'esperienza ventennale di Legno&Edilzia - presenta il progetto “CQ – Costruire in Qualità” nell’ambito di Ecohouse.

Nato esattamente dieci anni fa, nel 2011, CQ è promosso unitamente agli Ordini e Collegi Professionali di Verona (Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali).

Nel padiglione 11, fino a domani 30 ottobre, sarà possibile visitare lo stand Ance Verona-progetto CQ, in cui sono ospitate alcune delle Aziende Partner del progetto stesso, che potranno fornire spunti e consulenze sulle soluzioni più innovative in tema di sistemi e impianti. Ce ne ha parlato ai microfoni di Verona Economia il vicepresidente di Ance Verona Andrea Allegri.

Incontri in programma

Uno dei primi step prescritti dal “Superbonus 110%” è l’analisi dello stato dell’edificio, un argomento che sarà approfondito dal progetto CQ nel convegno gratuito “Diagnosi non invasive sugli edifici esistenti” in programma venerdì 29 ottobre alle ore 9.30, nel padiglione 11 (ingresso Re Teodorico, viale dell'Industria), in collaborazione con AITI-DMC.

Per partecipare all’incontro è richiesta l’iscrizione sul sito del progetto CQ al seguente link: https://costruireinqualita.it/<wbr></wbr>verona/corso/convegno-29-10-<wbr></wbr>21/.

E dopo quasi 18 mesi dall’introduzione dell’importante agevolazione fiscale, i tempi sono maturi per fare il punto su procedure e iter corretto. Argomenti trattati e sviluppati da Ance Verona nel convegno gratuito “Superbonus 110%: simulazione dell’iter e istruzioni per l’uso” di sabato 30 ottobre, sempre al padiglione 11, alle ore 9.45, con il patrocinio di ANACI e di AITI-DMC. Per partecipare all’evento è richiesta l’iscrizione sul sito del progetto CQ al seguente link https://costruireinqualita.it/<wbr></wbr>verona/corso/convegno-30-10-<wbr></wbr>21/.

Le procedure richieste dal Superbonus sono complesse (non difficili), perché richiedono la collaborazione e il coordinamento di diverse figure professionali e imprenditoriali, ciascuno con specifiche ed elevate competenze. Il convegno illustrerà in modo estremamente pratico e semplice come deve svolgersi la procedura, simulandola partendo dall’idea di utilizzare il Superbonus, passando per la realizzazione degli interventi, fino ad arrivare alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Ma è davvero tutto gratis? Dipende. Il massimo della spesa che si può detrarre è il minore tra due importi: il massimale di spesa e la congruità dei costi. Attenzione ai preventivi e ai computi, che devono essere precisi e dettagliati. Da ciò deriva l’importanza di rivolgersi a professionisti e imprese serie e competenti, in possesso dell’esperienza necessaria a supportare il cliente dall’inizio alla fine. Per informazioni: anceverona.it