Formazione con CNA Accademy: corsi gratuiti per disoccupati

Al via da novembre una nuova edizione del corso gratuito online per diventare Visual Merchandiser, rivolto a disoccupati over 30 residenti in Veneto.

Un percorso di 90 ore totali, in modalità formazione a distanza, per imparare ad allestire e gestire in modo professionale gli spazi espositivi, puntando a inserirsi con successo nel settore dei Servizi di distribuzione commerciale come esperto della comunicazione visiva e commerciale dei prodotti di vendita.

Il progetto, promosso da Ecipa NordEst con il supporto di CNA Academy, si colloca all’interno delle attività programmate dalla Regione Veneto nell’ambito di AxL, l’iniziativa “Assegno per il Lavoro” che prevede voucher di spesa virtuale da utilizzare per corsi di formazione professionalizzante, o consulenze individuali.

Il corso si svolgerà dal 4 novembre al 9 dicembre 2021, con cadenza settimanale, dal lunedì al venerdì, con blocchi di 4 ore a lezione (dalle 9 alle 13).

Vari i temi che verranno affrontati durante il corso, tra questi: merchandising, marketing, tecniche per la progettazione di spazi espsositivi, fidelizzazione con il cliente, team working e tanto altro.

Un corso formativo gratuito in cui i partecipanti impareranno a progettare un intervento di allestimento di uno spazio espositivo commerciale individuando gli elementi creativi e tecnici necessari.

Apprenderanno come portare avanti un intervento di allestimento utilizzando tecniche efficaci per la vendita del prodotto il tutto lavorando in team e intrecciando una collaborazione fruttuosa basata sulla comunicazione.

L’obiettivo principale è quello di formare figure qualificate per l’allestimento delle vetrine, il layout e il display degli spazi promozionali di vendita in centri commerciali e/o aziende del settore retail – fashion. A conclusione del corso, è prevista una prova di verifica. Ai partecipanti che avranno superato positivamente il test e frequentato almeno il 70% delle ore, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per poter accedere ai corsi finanziati, gli interessati devono rispettare tre requisiti: avere più di 30 anni, essere disoccupati e essere residenti nella Regione Veneto.

Per richiedere l'Assegno per il Lavoro (necessario per partecipare al corso) è possibile recarsi presso il Centro per l'Impiego del proprio territorio o registrarsi al portale ClicLavoro Veneto e utilizzare il servizio Centro per l'Impiego Online alla voce "Domanda Assegno per il Lavoro" (qui è possibile indicare la propria preferenza segnando CNA Veneto Ovest come ente presso cui fruire dei servizi previsti).