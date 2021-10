La Sala Del Cane: «Boom di cuccioli e maggiore attenzione all'igiene dei pets dopo il Covid»

Una delle realtà storiche di Verona per la cura e la bellezza degli animali. La Sala del Cane vanta più di 50 anni di attività ed è la prima toelettatura aperta nel centro di Verona. A raccontarcene la storia insieme ai trend e l’andamento di mercato è la titolare Manuela Banterla.

Come nasce La Sala del cane?

È una delle attività storiche nel centro di Verona: è stata aperta nel 1969 quando ancora, in centro città, non c’era nessun negozio che si occupasse del benessere animale. Ho rilevato questa attività da poco più di 10 anni e da allora, ogni giorno, mi prendo cura dei nostri amici animali.

Come avete affrontato l’emergenza sanitaria?

Abbiamo abbassato la saracinesca con tanta preoccupazione, non nego che sia stata dura in quel periodo. Ma, quando siamo riusciti a riaprire, il negozio è ripartito subito con il mercato del pet che va a gonfie vele.

Con l’emergenza sanitaria e l’attenzione alle norme igieniche, le persone hanno iniziato a prestare maggior cura anche all’igiene del cane: sono quindi aumentati esponenzialmente i lavaggi e le tolette.

Inoltre, dalla fine del lockdown, abbiamo assistito al boom dei cuccioli: molti nuovi clienti sono arrivati in negozio chiedendo di prenderci cura del loro nuovo arrivato. Uno scelta, credo, frutto della solitudine forzata imposta dalle norme sanitarie.

In generale, posso attestare un buon flusso di mercato tanto da determinare un recupero di fatturato rispetto ai mesi “persi” durante la chiusura.

Qual è l’andamento del settore della cura degli animali e quali sono i trend?

Un buon settore sicuramente in crescita quello legato al mondo pet, non solo in relazione alla pulizia e alla cura. Tra i trend che vanno per la maggiore, quello della pulizia dentale. Differente dalla detartrasi del veterinario che richiede un iter più complesso, consiste in una rimozione del tartaro attraverso prodotti specifici e uno spazzolino elettronico a ultrasuoni progettato per la pulizia dentale animale. Riscontriamo buoni risultato di abbassamento di carica batterica e anche a livello estetico, con un dente più brillante e bianco. I clienti sono soddisfatti perché riusciamo a rimuovere parecchio tartaro.

Inoltre, dagli shampoo alle creme, usiamo solo prodotti sostenibili: per noi è importante l’attenzione all’ambiente, anche i clienti ci chiedono di usare prodotti green.

Quali sono i progetti futuri di La sala del cane?

Il primo obiettivo è portare a pieno regime la nostra attività con il completo impiego degli spazi. Infatti, lo scorso anno, appena terminato il lockdown, abbiamo rilevato il negozio adiacente al nostro e ci siamo ingranditi. Ora vogliamo continuare a progettare gli spazi e allestire un negozio con più offerta possibile. Nell’attesa di concludere gli studi, sta lavorando con me anche mia figlia. Insieme frequentiamo corsi di formazione per imparare nuove tecniche e scoprire prodotti innovativi che migliorino il benessere degli animali. Per questo, uno dei nostro obiettivi, presenti e futuri, rimane l’aggiornamento.