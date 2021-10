Forum Eurasiatico. Tronchetti Provera: «Bisogna costruire ponti»

Ospite alla giornata inaugurale del Forum Economico Eurasiatico, Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e già presidente del Gruppo Pirelli, è intervenuto ai nostri microfoni poco prima dell'inizio del convegno, sottolineando come in questo momento di tensione di mercati e di preoccupazione per l'aumento del costo delle materie prime e dei carburanti, ci sia bisogno di stabilire un dialogo aperto con i Paesi dell'Unione Economica Eurasiatica e in particolare con la Russia.

Questo forum arriva in un momento particolare per l’economia italiana.

È un momento in cui bisogna costruire ponti, unirsi, cercare di crescere insieme, avere un dialogo aperto perché ci sono grandi opportunità, ma la pandemia ci ha insegnato che le opportunità bisogna coglierle insieme e quando c’è un problema bisogna condividerlo.

Lei è ottimista per il futuro?

Io sono fiducioso.